К. Косачев: Россия считает Парижское соглашение надежной международно-правовой базой для долгосрочного климатического урегулирования

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил на второй сессии подготовительного парламентского мероприятия к Конференции ООН по изменению климата.

Россия является активным участником международного климатического процесса, заявил заместитель Председателя СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Его выступление было посвящено состоянию переговоров по вопросам, связанным с Конференцией ООН по изменению климата (СОР26).

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«Наша страна успешно выполнила свои обязательства по Киотскому протоколу, приняла Парижское соглашение и в полном объеме участвует в его работе. В ноябре прошлого года мы определили национальные цели сокращения эмиссий парниковых газов», — отметил вице-спикер СФ.

Считаем Парижское соглашение надежной международно-правовой базой для долгосрочного климатического урегулирования

«Считаем Парижское соглашение надежной международно-правовой базой для долгосрочного климатического урегулирования. Поэтому мы приветствуем согласование большей части правил реализации этого договора», — подчеркнул Константин Косачев. По его словам, благодаря совместным усилиям стран был достигнут сбалансированный результат, учитывающий мнения всех заинтересованных сторон. В результате Соглашение стало полноценным рабочим документом, с помощью которого возможно достижение цели сдерживания роста глобальной температуры.

Вице-спикер СФ выразил сожаление, что в ходе 25-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде (Испания) не были согласованы общие подходы к реализации рыночных и нерыночных механизмов Парижского соглашения. «Рассчитываем на завершение этой работы в ходе двадцать шестой Конференции Сторон в Глазго (Великобритания)».

Константин Косачев позитивно оценил итоги прошедшей в июне текущего года в онлайн-режиме 52-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН. «Это закладывает хорошую основу для сближения позиций государств-участников».

«Наращивание усилий международного сообщества по мобилизации финансовой помощи и передаче технологий развивающимся странам на климатические цели – залог активизации их работы по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Наша страна не несет в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения юридических обязательств по оказанию финансового содействия развивающимся странам, однако мы осуществляем донорскую помощь на добровольных началах. Рассчитываем, что до конференции в Глазго нам удастся сблизить позиции сторон по вопросам климатической повестки», — заключил Константин Косачев.

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