Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика09.10.2021 00:25

Космонавт Юрий Усачев принимает поздравления с днем рождения

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов искренне поздравляют Героя России, летчика-космонавта РФ Юрия Владимировича Усачёва с днём рождения!

Первый полёт Юрий Владимирович совершил с 8 января по 9 июля 1994 года в качестве бортинженера транспортного корабля «Союз ТМ-18» и орбитального комплекса «Мир» по программе 15-й основной экспедиции. Продолжительность полета составила 182 суток.

С 21 февраля по 2 сентября 1996 года Юрий Усачёв выполнил второй полёт в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-23» и орбитального комплекса «Мир» по программам 21-й основной экспедиции и НАСА-2. Во время полета совершил шесть выходов в открытый космос, продолжительность которых составила 29 часов 10 минут. Длительность полета − 193 суток.

Ю.В. Усачёв в третий раз полетел в космос 19 мая 2000 года в качестве специалиста полета шаттла «Atlantis STS-101» по программе сборки Международной космической станции. 29 мая 2000 года космонавт вернулся на Землю. Продолжительность полёта составила 9 суток.

Четвертый космический полёт выполнил с 8 марта 2001 по 22 августа 2001 года в качестве командира 2-й экспедиции на МКС. Во время полета был один выход в открытый космос продолжительностью 39 минут. Длительность полета составила 167 суток.

Юрий Усачёв является автором книги «Дневник космонавта», в которой он описал свои впечатления о четырёх космических полётах.

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Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, отряд космонавтов искренне поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Юрия Владимировича Усачёва с днём рождения и желают ему космического здоровья, профессиональных успехов и новых достижений!

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