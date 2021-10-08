Комитет СФ поддержал законопроект, унифицирующий порядок получения паспорта гражданина РФ для подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством РФ.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал концепцию законопроекта «О внесении изменений в статьи 7 и 17 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Соответствующий отзыв был направлен в профильный комитет Государственной Думы. ‘Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«Законопроектом унифицируется порядок получения действующего паспорта гражданина Российской Федерации как в отношении осужденных, так и в отношении содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых»,- отметил Андрей Клишас.

Согласно законопроекту подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, предоставляется право подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, изымать у подозреваемого, обвиняемого паспорт гражданина Российской Федерации (при его наличии) и (или) иной документ, удостоверяющий личность, и приобщать его к личному делу данного подозреваемого, обвиняемого. При освобождении из‑под стражи изъятый документ возвращается гражданину.

Как пояснил Андрей Клишас, в настоящее время вопрос выдачи или замены паспорта урегулирован только в отношении лиц, осужденных к аресту, лишению свободы или принудительным работам.

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