И. Святенко приняла участие в онлайн-конференции «Москва и соотечественницы»

Source: Russia – Council of the Federation

Потенциал и мотивация, которыми обладают женщины, особенно востребованы сегодня в мире, отметила сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в онлайн-конференции «Москва и соотечественницы». Обсуждалась профессиональная и информационная поддержка женщин-предпринимателей, продвигающих свой бизнес за рубежом.

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«Вопрос поддержки наших женщин-предпринимателей особенно актуален в преддверии Третьего Евразийского женского форума. Потенциал и мотивация, которыми обладают женщины, востребованы сегодня в мире», — отметила сенатор.

Интенсивная интеграция женщин в мировую экономику, по разным оценкам, способна увеличить мировой ВВП на 10–12 проц., сказала Инна Святенко.

По словам парламентария, для полноценной самореализации женщин и продвижения женского предпринимательства за рубежом, развития сотрудничества между Россией и странами проживания соотечественниц необходима их комплексная поддержка.

Сенатор также сообщила, что в последние годы Москва активно развивает деловые связи с российской диаспорой. Она обратила внимание на важность расширения сотрудничества с зарубежными соотечественниками на уровне регионов РФ.

«Для Москвы работа с соотечественниками определена как неотъемлемое и важное направление деятельности всех органов власти. Вопросы сохранения и развития русского языка, культуры, образования, гуманитарного сотрудничества, оказания правовой и информационной поддержки соотечественникам являются основополагающими в данном направлении», — добавила Инна Святенко.

В мероприятии приняли участие вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, вице-президент Всемирного альянса русскоговорящих женщин-предпринимателей Ирина Мухамедиева, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Игорь Ткач, заместитель председателя Комитета по туризму г. Москвы Алина Арутюнова.

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