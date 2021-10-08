Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Главноеа#Астрономия08.10.2021 07:30

Звездопад из созвездия Дракон

Сегодня, 8 октября 2021 года, около 22:00 достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В 2021 году условия наблюдения Драконид — благоприятные. 6 октября Луна прошла новолуние и лунный свет, а ночь максимума будет создавать минимальные помехи в наблюдениях метеоров. По прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается от 5 до 15 метеоров в час (бывают всплески до 100-400 метеоров в час). Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом.

Дракониды — это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, давший за последнее столетие два коротких впечатляющих «звездных дождя» в 1933 и 1946 гг., случаются иногда всплески от 20 до 500 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири. Родоначальница потока — комета 21P/Джакобини-Циннера, когда она близка к перигелию, случаются такие яркие вспышки активности и метеорные дожди.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Голова Дракона видна высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу Солнца склоняется к северному горизонту. Она представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. При условии ясной погоды в вечерние часы 8-10 октября можно заметить «падающие звезды» — метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона. Для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид созвездие Дракон располагается после полуночи в северо-западной части неба.

Наблюдение Драконид в 2021 году — благоприятны. 6 октября 2021 Луна прошла фазу новолуния и в период максимума Драконид, ее свет не будет мешать наблюдению метеоров. Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца. Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума при безоблачной погоде — это вечер и ночь с 8 на 9 октября.

Метеоры Драконид — медленные, желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других «встречных» потоков. В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их красноватый цвет. Метеоры Драконид очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных.

КОМЕТА-РОДОНАЧАЛЬНИЦА ДРАКОНИД

Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период обращения кометы 21Р/Джакобини-Циннера вокруг Солнца составляет 6,6 года. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите.

Эти частицы, вторгаясь в атмосферу нашей планеты, на высоте 75-100 км вспыхивают ярким метеором или «падающей звездой». Рой оставшихся на орбите частичек довольно разрежен, поэтому активность потока невысока. Однако она резко повышается в годы, когда комета подходит к Солнцу, и ее хвост оказывается относительно недалеко от Земли. В это время в небе могут наблюдаться короткие, но очень интенсивные звездные дожди. Последний раз такой дождь наблюдался в 1998 году, когда зенитное часовое число метеоров (ZHR) достигло 700!

10 сентября 2018 года комета 21Р Джакобини-Циннера прошла перигелий (ближайшая точка к Солнцу). Блеск кометы в сентябре 2018 года достиг +7,1m звездной величины, т.е. комета была видна на пределе видимости невооруженным глазом, поэтому наблюдать комету нужно было с помощью бинокля или в телескоп. Любители комет осенью 2018 года сделали массу красивых фотографий этой «хвостатой» гостьи!

Желаем ясной погоды и хороших наблюдений!

Источник: Московский планетарий

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