Г. Карасин: Российские парламентарии настроены на дальнейшее углубление взаимодействия с северокорейскими коллегами

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам провел встречу с Послом КНДР в РФ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Холь Чхолем. В беседе принял участие заместитель председателя Комитета СФ Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

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«Настроены на дальнейшее продвижение российско-северокорейского стратегического партнерства и сотрудничества, на плодотворное взаимодействие в целях углубления связей между Россией и КНДР во всех областях», — сказал Григорий Карасин.

Он отметил, что, несмотря на трудности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, руководство Совета Федерации нацелено на скорейшее возобновление взаимодействия с Верховным народным собранием КНДР для развития новых сфер сотрудничества.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что парламентарии готовы к налаживанию тесного общения по линии международных комитетов, парламентских групп дружбы и другим каналам.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Григорий Карасин

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Владимир Джабаров

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом КНДР в РФ

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«Поддерживаем стремление северокорейской стороны к возобновлению практического сотрудничества, в том числе по линии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР», — сказал Григорий Карасин.

По словам Син Холь Чхоля, в КНДР поддерживают позицию российской стороны по сохранению политической стабильности и невмешательству во внутренние дела других стран.

В ходе беседы Григорий Карасин и Син Холь Чхоль обсудили темы взаимодействия России и КНДР в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Также был затронут комплекс вопросов, касающихся ситуации на Корейском полуострове.

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