В Совете Федерации подвели итоги Марафона «Компас женского лидерства#МягкаяСила»

Source: Russia – Council of the Federation

Марафон дал возможность оценить предложения женщин-лидеров, узнать об их инициативах, открыть новые направления для совместной работы регионов, отметила Г. Карелова.

Марафон «Компас женского лидерства#МягкаяСила» завершил Российскую региональную неделю, состоявшуюся накануне Третьего Евразийского женского форума.

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Старт марафону, который начался на Камчатке в полдень по местному времени, дала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга В своем видеообращении к участникам она отметила значимость марафона и важность каждой темы, которая будет поднята в его ходе. Начавшись на берегах Тихого океана и пройдя через 11 часовых поясов, через все регионы России, марафон завершится в Калининградской области.

В ходе марафона выступили 150 спикеров из более чем 100 городов России. Он начался с обсуждения того, как сделать дальневосточные регионы привлекательными для инвесторов в круглогодичном режиме и превратить минусы транспортной доступности в плюсы. Представители Якутии, Забайкалья Амурской области говорили о том, как использовать традиционные экологические знания коренных малочисленных народов для защиты окружающей среды и как сохранить традиции в цифровом мире. А спикеры, представляющие центральные регионы России, делали акцент на сельской экономике, возможностях привлечения молодежи в села. Завершится марафон в Калининградской области обсуждением направлений международного сотрудничества.

По словам заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области которая выступила на завершающем этапе марафона, в каждом выступлении слышался «живой пульс регионов».

«Марафон «Компас женского лидерства#МягкаяСила» стал важным и полезным итогом региональной недели. Он дал возможность оценить предложения женщин-лидеров, узнать об их инициативах, помог найти партнеров для реализации проектов, открыть новые направления для совместной работы регионов», — отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова выразила также благодарность организаторам марафона. «Марафон подтвердил, что ни одна отрасль не развивается без участия женщин, и часто их инициативы и нестандартный взгляд помогают в решении сложных проблем. Желаю всем участникам марафона успехов, авторам представленных проектов — успешной их реализации. Лучшие из них будут представлены на Евразийском женском форуме», — сказала заместитель Председателя Совета Федерации.

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