В. Матвиенко открыла дневной марафон «Компас женского лидерства»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие проходит в рамках российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга дала старт дневному марафону «Компас женского лидерства #МягкаяСила».

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Спикер СФ в видеообращении к участникам отметила, что предстоит 16 часов делового и дружеского общения и обсуждения актуальных и для отдельных регионов, и для всей страны вопросов. «Марафон, который начнется на берегах Тихого океана и пройдет через 11 часовых поясов страны, подведет итоги региональной недели Третьего Евразийского женского форума».

Валентина Матвиенко назвала значимой каждую тему, которую предстоит обсудить на марафоне: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем – женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в «зеленой экономике».

По ее словам, главный смысл марафона в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях. Особо Валентина Матвиенко отметила участниц образовательной программы «Женщина-лидер», созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума. «Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины – большой и малой».

Марафон организован Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Марафон проходит в гибридном формате.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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