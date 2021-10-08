В Кисловодске завершился Фестиваль ГТО среди семейных команд

Source: Russia Ministry of Sport

7 октября в Кисловодске завершился II Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Мероприятие было приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Победителем Фестиваля стала семья Ледик. Причём эта семья из Калининградской области первенствует на Фестивале во второй раз – до этого они показали лучший результат в 2019 году в Сочи. Второе место заняла семья Лаврентьевых из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, третье – семья Афанасьевых из Санкт-Петербурга. Всего в турнире приняли участие 136 человек из 34 регионов страны. Церемония награждения прошла на территории Верхней базы филиала ФГБУ «Юг Спорт».

«Поздравляю всех с завершением мероприятия. Уважаемые участники, вы все большие молодцы и большой пример для многих граждан, – обратился к участникам церемонии награждения начальник отдела реализации комплекса ГТО Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Марат Шеожев. – Спорт – это норма жизни и основа патриотического воспитания населения, и вы своим примером передаёте это понимание будущим поколениям. Всех поздравляю! Мы будем дальше продолжать развивать комплекс ГТО и делать всё, чтобы это движение становилось только интереснее. До встречи в следующем году на очередном семейном Фестивале, который состоится на родине команды-победителя».

В отборочных этапах Фестиваля приняли участие более пяти тысяч человек со всей страны. В финал вышли лучшие из лучших – 34 семьи. Состав каждой команды представляли папа, мама, старший член семьи (дедушка или бабушка) и один ребёнок. Таким образом, Фестиваль ГТО охватил следующие возрастные группы:

– девочка или мальчик 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО);

– мама и папа 30-49 лет (VII и VIII ступени комплекса ГТО);

– бабушка или дедушка 50-69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).

Победителями в индивидуальном зачёте стали:

– бабушка – Надежда Сергеевна Рекунова, Приморский край;

– дедушка – Сергей Иванович Татарин, Калининградская область;

– девочка – Алина Александровна Лаврентьева, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

– мальчик – Виктор Алексеевич Байков, Владимирская область;

– мама – Олеся Владимировна Кравченко, Красноярский край;

– папа – Андрей Александрович Ледик, Калининградская область.

Победители Фестиваля получили дипломы от Минспорта России, памятные кубки и медали, а также лицензированную продукцию комплекса «Готов к труду и обороне». Также в рамках церемонии были вручены знаки отличия ГТО – их получили два юных представителя I возрастной ступени, специально приехавшие из Удмуртской Республики.

Пресс-служба Минспорта России

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