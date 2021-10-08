Встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Марат Шакирзянович, знаю, что хотели рассказать о работе строительного комплекса и о дорожном строительстве, но просил бы начать всё-таки с жилищного строительства. Знаю, что там динамика хорошая, Вы не так давно мне докладывали об этом.

Пожалуйста.

М.Хуснуллин: Спасибо, Владимир Владимирович.

Мы работаем в рамках Вашего Указа по достижению целей национального проекта, увеличению объёмов жилья до 120 миллионов квадратных метров, улучшению [жилищных условий] пяти миллионов семей ежегодно и повышению уровня благоустройства в полтора раза. Под эту цифру мы составили графики, мы их согласовали со всеми регионами и идём по этому графику.

Здесь ещё светофоры так называемые – я просил бы посмотреть первую презентацию, здесь на «светофоры» каждый регион разложен, порегионально, кто как идёт.

Мы составили графики. Если Вы посмотрите, это наши основные. Посмотрите графики. Владимир Владимирович, мы уверенно можем сказать, что в этом году мы достигнем самого лучшего результата за всю новейшую историю России. Этого нам удалось достигнуть благодаря тем показателям и тем решениям, которые Вы приняли, в первую очередь по ипотеке, по сокращению административных барьеров (я отдельно об этом скажу) и по той системной штабной работе, которую Правительство вместе с Аппаратом Президента с регионами ведёт.

По ипотеке хочу сказать, во-первых, огромное спасибо за программу продления ипотеки.

В.Путин: Думаете, будет свыше 85 миллионов [квадратных метров], да?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, уверен. Если что-то не произойдёт сверх, а я надеюсь, что ничего не произойдёт, дай бог, уверен, что мы за 85 миллионов уйдём. Видим задел, но вопрос даже не в этом, Владимир Владимирович: мы на 90 [миллионов квадратных метров] хотим в следующем году ставить планку. Вообще, сверхтяжёлая планка, но с губернаторами обсуждаем и пытаемся к ней выйти.

И здесь ключевой вопрос, Владимир Владимирович, – то, что мы семьи с детьми поддержали. За это Вам огромное спасибо. Это главное. Для людей это большой плюс.

На этом слайде Вы видите самое главное – что у нас разрешение на строительство выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза. То есть реально стройка пошла, люди в это верят.

Очень неплохо у нас идёт комплексное развитие территорий, в прошлом году мы закон приняли – непростой был закон, спасибо, Вы поддержали, он прошёл. В четырёх регионах дан старт проектам, 478 проектов нам принесут 106 миллионов квадратных метров внутри населённых пунктов. Это полное обновление городов и микрорайонов. И дальше мы этот процесс будем продолжать.

И этот тренд мы сейчас составили на ближайшие три года по жилищному строительству, будем стараться прирастать каждый год. Такую работу с губернаторами ведём.

По дорожному строительству хотел несколько слов сказать. Начну с того, что огромное Вам спасибо – в прошлом году Вы приняли ряд ключевых решений в пандемию дать опережающие деньги на развитие.

В.Путин: Это Ваше было предложение, и по трудовым ресурсам тоже, которые задействованы в дорожном строительстве. Помню, как мы обсуждали то, что люди на воздухе работают, – это лучше, чем в общежитии сидеть.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, благодаря этому решению мы в прошлом году на 12 процентов перевыполнили план годовой, идём с серьёзным опережением. По федеральным дорогам вообще в прошлом году самый большой объём ввода за всю историю. И в этом году, чтобы продолжить тренд, даже к увеличенным показателям прошлого года мы идём с плюсом в 6 процентов в физическом объёме освоения по укладке асфальта, и идём 10 процентов – по деньгам.

В.Путин: То есть денег больше, чем асфальта?

М.Хуснуллин: Немножко где-то авансируем, чтобы успевали закупать материалы. У нас никаких сомнений нет, что мы в этом году планы перевыполним. Мы также на 100 миллиардов идём с опережением, сдвинули деньги «влево». И огромное спасибо за то, что Вы на [июньском] съезде партии [предложили выделить на ремонт автодорог] 30 миллиардов – дополнительные деньги для регионов.

В.Путин: Это небольшие деньги для дорожного строительства, надо с умом их истратить просто, посмотреть на регионы. Ведь у нас 500 с лишним тысяч километров региональных дорог, федеральных 60 всего, а этих – 500, а 900 с лишним – это местные дороги, почти миллион. Насколько я помню, у нас были с Вами планы местные дороги вывести на нормативный уровень даже в большем объёме, чем региональные, где-то под 85 мы планировали.

М.Хуснуллин: Мы планировали 85 процентов во всех агломерациях и всё, что вокруг, провести, и мы этот показатель выполняем. По региональным и муниципальным дорогам мы должны выйти к 2024 году к показателю более 50 процентов, а в целом общую сеть, то, что мы сейчас сделали, опорную дорожную сеть, – это основные дороги страны – мы все хотим к 2024 году привести в нормативное состояние 85 процентов. Это очень амбициозный план, мы прямо им и занимаемся.

Разрешите дальше?

В.Путин: Да, пожалуйста.

М.Хуснуллин: У нас хороший показатель по безопасности дорожного движения. Мы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность снизили.

В.Путин: Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях.

То, что я вижу, – это комплексные усилия, и МВД работает в целом всё лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, в рамках комиссии [по безопасности дорожного движения] занимаемся, очень слаженно занимаемся. Первые результаты неплохие. Вы видите, мы прямо идём на стабильное снижение. Причём ведь у нас активность в этом году повысилась на дорогах – в прошлом году первые полгода были определённые ограничения.

В.Путин: Нужно помогать регионам переходы делать обязательно – и сверху, и тоннели. Заниматься надо системно этим.

М.Хуснуллин: Есть, Владимир Владимирович. Будем заниматься, будем продолжать.

В.Путин: Я Вас прошу продолжить заниматься, конечно.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, в этом году мы сделали очень серьёзный прорыв в нормативном регулировании. Я Вам неоднократно об этом докладывал. Было достаточно большое количество Ваших поручений, законы, которые Вы подписали, – суммарно получилось, 10 федеральных законов мы приняли, которые нам 60 знаковых поправок дают по отрасли для сокращения инвестиционно-строительного цикла на 30 процентов.

В.Путин: Очень хорошо.

М.Хуснуллин: Я сейчас расскажу, из чего это состоит. И плюс мы приняли 136 нормативных документов Правительства. То есть эту работу мы просто жёстко продолжаем.

Если раньше у нас было зарегламентировано 96 процедур в строительстве, которые касались только жилищного строительства, в результате этих проведённых изменений у нас останется только 32 процедуры. И ещё к 96 процедурам у нас было до 100 различных согласований дополнительно. Теперь, в результате всех принятых решений, у нас останется до 50 согласований, то есть мы реально суммарно уменьшим сроки на 30 процентов.

Здесь у меня, конечно, ключевой вопрос и просьба к Вам, Владимир Владимирович, нам дать поручение – Правительству, Аппарату Президента, главам – привести все свои нормативные акты в соответствие. Потому что мы огромную работу сделали с Советом Федерации, с Государственной Думой в ручном режиме. Теперь надо довести все нормативные акты и внедрять их в жизнь. В результате [сроки на] 30 процентов сократим, и на 1,5–2 триллиона у нас добавится в обороте денег за счёт скорости – это наше с вами самое главное оружие прорыва, и оно у нас неплохо получается.

В.Путин: Если всё это вместе соберём и будем двигаться нормально, то тогда и задача в 120 миллионов квадратных метров будет исполнена.

М.Хуснуллин: Точно, Владимир Владимирович.

Мы сделали очень серьёзный подход к подключению и переносу коммуникаций – упростили, удешевили этот процесс. Мы поправили сложный закон по приаэродромной территории, особенно это касалось Московского региона, и все крупные города-миллионники поправили, нашли компромиссное решение.

Владимир Владимирович, я Вам неоднократно докладывал, что мы «СНиПы-хрипы»… Это Ваше выражение «СНиПы-хрипы» стало крылатым для строителей, как девиз…

В.Путин: Они душат потому что – все эти избыточные требования.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, и мы ещё 3800 норм официально отменили с 1 сентября. Итого 6800 норм за два года из 10,5 тысячи будут рекомендательными. Мы убрали много перекосов и дали возможность для новых технологий.

В.Путин: Марат Шакирзянович, один из ключевых вопросов – это, конечно, экономика стройки. Вы знаете, что ряд строительных компаний обратился ко мне, я соответствующим образом дал поручение Правительству. Вы рассматриваете эти вопросы, конечно?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, очень внимательно рассматриваем. Разложили все составляющие экономики стройки, серьёзно посмотрели, что делать по трудовым ресурсам, по росту стоимости материалов.

В.Путин: Хорошо.

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