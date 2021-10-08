А. Майоров: Вопрос совершенствования законодательства о ветеринарии находится на особом парламентском контроле

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял участие в работе «круглого стола» в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021».

От эпизоотического благополучия территории Российской Федерации напрямую зависит развитие и повышение эффективности производства и переработки животноводческой продукции и в конечном итоге выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ в сфере производства продукции животноводства. Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия который принял участие в работе «круглого стола» по теме «Ветеринария. Актуальные тренды» в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021».

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Приветствуя участников и организаторов мероприятия, глава Комитета СФ напомнил, что главная цель обеспечения ветеринарной безопасности — предупреждение возникновения и распространения болезней животных, защита населения от болезней общих для человека и животных, в также выпуск полноценной и безопасной продукции животноводства.

При этом Алексей Майоров подчеркнул, что на особом контроле Комитета находится вопрос совершенствования законодательства о ветеринарии. «В первом полугодии текущего года мы рассмотрели ряд изменений в Федеральный закон о ветеринарии, в частности о государственной регистрации кормовых добавок, об усилении ответственности в области ветеринарии. В начале осенней парламентской сессии Комитет рассмотрел правительственный законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии», — проинформировал он.

По словам сенатора, Министерством сельского хозяйства России разработан и внесен в Правительство РФ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Его принятие позволит повысить в еще большей степени эффективность работы информационной системы в сфере ветеринарии, считает парламентарий. Цель законопроекта — регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных, обеспечение прослеживаемости продукции животноводства, предотвращение распространения заразных болезней животных, а также выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней. «Наш Комитет планирует последовательно поддерживать законопроект после его внесения в Государственную Думу».

При этом Алексей Майоров отметил, что почти два года прошло с момента вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». Этот документ упразднил региональный государственный ветеринарный надзор и возложил полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора на Россельхознадзор. «Необходимо продолжить работу по созданию единой вертикали управления государственной ветеринарной службой в стране в целях повышения эффективности ее работы», — добавил сенатор.

Алексей Майоров обратил внимание на успехи Россельхознадзора в развитии цифровизации: создана и функционирует Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, включающая в том числе автоматизированную информационную систему «Меркурий». «Мы последовательно поддерживали внедрение электронной ветеринарной сертификации, и по результатам работы мы видим правильность принятых решений», — сказал сенатор.

Среди других задач, требующих решения, законодатель назвал кадровое обеспечение, включая закрепление ветеринарных специалистов на селе, развитие ветеринарной науки, разработку и внедрение новых ветеринарных препаратов, методик лабораторного контроля, обеспечение ветеринарных лабораторий необходимым оборудованием и другие.

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