Антон Семейкин принял участие в III международной научно-практической конференции «Энергетическое право: модели и основные тенденции развития»

Source: Russia Ministry of Energy

Белгород, 8 октября – Антон Семейкин рассказал о новых тенденциях, требованиях и способах решения основных проблем в области обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса страны.

«Минэнерго России придерживается комплексного подхода к обеспечению безопасности ТЭК. Мы отмечаем необходимость в более глубоком исследовании проблем экономической безопасности отрасли, а также в комплексном подходе к реализации научных и практических задач», – сказал он.

Антон Семейкин поделился опытом работы Департамента экономической безопасности в ТЭК, в частности рассказал об антитеррористической защищённости объектов, профилактике правонарушений в ТЭК и о мобилизационной подготовке.

Особое внимание директор Департамента уделил вопросам совершенствования российского законодательства в области экономической безопасности в ТЭК.

«Совершение противоправных действий в сфере ТЭК порождаетнеобоснованную экономическую нагрузку бизнеси увеличение стоимости производимых товаров и оказываемых услуг. Это негативно отражается на конкурентоспособности отечественных товаров и услуготрицательно влияет на экономическую и национальную безопасность государства. Дальнейшее активное взаимодействие силовых структур, Минэнерго России и организаций ТЭК, постоянное совершенствованиезаконодательства в совокупности позволят существенно повысить уровень экономической безопасности отрасли», – заявил Антон Семейкин.

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