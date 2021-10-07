Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Памятная дата#История#Орбитальные группировки07.10.2021 19:14

Юбилей системы «Парус»

45 лет назад была принята на вооружение навигационно-связная система «Парус», созданная компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Спутниковая навигационно-связная система «Парус» работала на базе космических аппаратов «Циклон-Б» разработки Решетнёвской фирмы. Запуски этих спутников велись начиная с 1974 года.

Орбитальная группировка системы «Парус» состояла из шести космических аппаратов, работавших на орбите высотой 1000 км. Они обеспечивали автоматизированное решение задач навигации и радиосвязи. При этом точность навигационных определений, по сравнению с предыдущей системой «Циклон», была увеличена вдвое и составляла 250–300 метров.

Спутниковая навигационно-связная система «Парус» сыграла существенную роль в повышении эффективности управления судами отечественного Военно-морского флота в любом районе Мирового океана. Коллектив разработчиков был удостоен Ленинской и Государственной премий.

MIL OSI