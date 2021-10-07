С. Митин: Достижение поставленных целей в АПК будет во многом зависеть от внедрения современных технологий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 26-й международной выставке «Агропродмаш» и Форуме «Пищевое машиностроение».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в 26-ой международной выставке «Агропродмаш» и Форуме «Пищевое машиностроение».

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Форум традиционно проводится Министерством промышленности и торговли России на площадке выставки. В этом году одна из тем обсуждения на форуме — «Российское пищевое машиностроение: как увеличить темпы роста?».

Сенатор отметил, что «Агропродмаш» — одно из центральных выставочных событий и основной дискуссионной площадкой отрасли, служит для обсуждения вопросов оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности. Традиционно на площади более 50 тысяч кв м, свои стенды представляют более 900 компаний из 30 стран мира. На выставке представлены практически все субъекты Федерации, количество участников и посетителей превышает 25 тысяч человек.

В последние годы российский АПК стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики, своего рода «точкой роста»

По словам Сергея Митина, в последние годы российский АПК стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики, своего рода «точкой роста». Индекс производства продукции АПК к 2017 году составил 108,5 проц., а пищевых продуктов –111,7 проц. В 2020 г. произведено более 32 млн тонн молока, 15,6 млн тонн скота и птицы на убой, около 6 млн тонн подсолнечного масла, 5,7 млн тонн сахара, 1,5 млн тонн крупы, 120 тысяч тонн хлебобулочных изделий». По мнению парламентария, это явилось следствием создания законодательной базы — государственной программы развития сельского хозяйства, контроля со стороны руководства страны.

Сергей Митин обратил внимание участников форума на беспрецедентные меры государственной поддержки сельского хозяйства. Так, в 2020 г. на реализацию госпрограммы АПК было направлено более 270 млрд рублей и выдано более 1 трлн рублей льготных кредитов. «В то же время, перед страной стоят еще более амбициозные задачи: создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в АПК, повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции и продовольствия, обеспечение населения безопасными, качественными и доступными продуктами питания. Их достижение будет во многом зависеть от внедрения современных технологий и соответствующих им машин и оборудования», — сказал парламентарий.

Сергей Митин принял участие в Форуме «Пищевое машиностроение 2021»

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Сергей Митин

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Сергей Митин принял участие в Форуме «Пищевое машиностроение 2021»

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Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации является площадкой конструктивного диалога между профильными министерствами и ведомствами, руководством регионов, отраслевых и научных сообществ, местом выработки своевременных государственных решений для обеспечения развития отечественного сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.

Как отметил Сергей Митин, в результате консолидации усилий Правительства РФ, Минпромторга России, Совета Федерации, отраслевой ассоциации утверждена и реализуется Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года, совершенствуются механизмы государственной поддержки отрасли.

Сенатор также выразил обеспокоенность тем фактом, что импортное пищевое оборудование продолжает превалировать над российским. «Отечественное оборудование занимает долю от 10 до 83 проц. на внутреннем рынке. Совет Федерации продолжит парламентский контроль за эффективностью и достаточностью мер государственной поддержки машиностроительных предприятий – производителей оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности», — подчеркнул в своем выступлении парламентарий.

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