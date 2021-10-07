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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов07.10.2021 22:16

Протон-ПМ поздравил Пермский авиатехникум с юбилеем

Руководители компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие в церемонии награждения коллектива Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова. Мероприятие, приуроченное к 145-летию ссуза, прошло 5 октября 2021 года в Органном концертном зале.

Директор Протон-ПМ Иван Краснов поздравил сотрудников техникума с юбилеем и вручил педагогам благодарственные письма предприятия: Екатерине Мочаловой — за добросовестное отношение к работе, чёткость в решении поставленных задач, надёжность и многолетнее стремление к развитию и профессиональному росту, и Лэйле Маматовой — за высокий профессионализм, творческий подход, достигнутые успехи и значительный вклад в воспитание квалифицированных кадров. Он отметил, что люди — это главное конкурентное преимущество техникума, грамотные, идущие в ногу со временем, уделяющие внимание саморазвитию и вкладывающие в учащихся свою энергию, знаний, идеалы.

«За почти полтора века вы завоевали статус одного из престижнейших технических учебных заведений Прикамья, — обратился к коллективу ссуза Иван Краснов. — Выпускников техникума с радостью принимают на ведущих промышленных предприятиях региона, в том числе и на Протон-ПМ. Благодаря нашей совместной работе рождаются профессионалы высокого класса: технологи и операторы станков, готовые к работе на реальном производстве, триумфаторы чемпионатов WorldSkills».

Пермский авиационный техникум — один из ключевых образовательных партнёров Протон-ПМ. Сегодня на предприятии работают более 280 выпускников авиатехникума. Одним из последних совместных проектов работодателя и ссуза стало создание в 2016 году Центра дуального образования (ЦДО). За пять лет он стал востребованной образовательной площадкой, где реализуется дуальная модель обучения. Подготовлено более 40 выпускников по специальности «Технология машиностроения», более половины из них трудоустроены на предприятие. Также в ЦДО организована подготовка участниковчемпионатов WorldSkills, проводятся первенства по токарной и фрезерной компетенциям.

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