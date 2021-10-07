Поздравления Владимиру Путину с Днём рождения

Source: President of Russia – Kremlin

Президента России по телефону лично поздравили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев Алиев Ильхам ГейдаровичПрезидент Азербайджана , Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения , Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан и первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев Назарбаев Нурсултан Абишевич , Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан , Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики , Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Бердымухамедов Гурбангулы МяликгулыевичПрезидент Туркменистана , Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан и Премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В ходе телефонных разговоров с каждым из лидеров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

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