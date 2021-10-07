Подписаны документы по развитию научно-технического сотрудничества и стандартизации

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 16:05

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 подписан ряд документов по развитию научно-технического сотрудничества и стандартизации.

ПАО «Газпром» и ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) подписали программу научно-технического сотрудничества на очередной пятилетний срок — 2021–2025 годы.

ТМК сосредоточит основные усилия на освоении производства новых видов высокотехнологичной трубной продукции. Среди них — высокопрочные трубы большого диаметра, в том числе изготовленные с применением лазерной сварки, трубы с повышенной деформационной способностью, бесшовные трубы, стойкие к воздействию сероводорода, трубы в хладостойком исполнении, трубы с высокоточными резьбовыми соединениями.

Новую продукцию планируется применять в добычных и газотранспортных проектах «Газпрома». Например, при сооружении газопроводов в сейсмоактивных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, обустройстве месторождений на российском арктическом шельфе.

«Газпром» и Uniper SE подписали актуализированное Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, подготовке и повышении квалификации персонала.

АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (ИНТИ, учредителями являются ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Татнефть») подписал меморандумы о сотрудничестве с Petrofac International Limited (Великобритания), Linde GmbH и Linde Engineering (Германия).

В соответствии с подписанными документами, Petrofac и Linde направят в комитеты по стандартизации ИНТИ своих экспертов. Они будут участвовать в разработке и утверждении отраслевых стандартов, что позволит ускорить признание международными лицензиарами результатов оценки соответствия, проводимой институтом.

Деятельность ИНТИ направлена на развитие в России единой системы отраслевой стандартизации мирового уровня для нефтегазового сектора. Институт объединяет экспертов из российских и зарубежных нефтегазовых и нефтехимических компаний, международных лицензиаров и EPC-подрядчиков, производителей оборудования, проектных институтов и строительных компаний.

Управление информации ПАО «Газпром»

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