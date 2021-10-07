Подписаны документы в области развития рынка газомоторного топлива, переработки и сжижения природного газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 15:55

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 подписан ряд документов в области развития переработки и сжижения природного газа, рынка газомоторного топлива.

ПАО «Газпром» и ООО «Каспийская инновационная компания» (КИК) подписали долгосрочный договор поставки этановой фракции и сжиженных углеводородов (СУГ).

Документ закрепляет основные условия поставок ценных компонентов, которые будут выделяться из природного газа на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), в адрес перспективного газохимического комплекса (ГХК) КИК в Астраханской области. Ежегодный объем поставок этановой фракции и СУГ — не менее 400 тыс. тонн. Срок действия договора — 20 лет.

Документ носит юридически обязывающий характер и позволяет компаниям перейти к практической реализации проектов. «Газпром» планирует провести реконструкцию технологических установок ГПЗ для извлечения этановой фракции, КИК — построить современный ГХК.

«Газпром» и Правительство Ленинградской области подписали Дорожную карту по реализации пилотного проекта по развитию рынка газомоторного топлива.

Документ актуализирует Дорожную карту, подписанную на Петербургском международном газовом форуме в 2019 году, и направлен на дальнейшее повышение эффективности совместных мероприятий по развитию в регионе газомоторного рынка.

Среди основных направлений работы — расширение сети газозаправочной инфраструктуры до 23 объектов к 2024 году, увеличение количества автомобилей, работающих на природном газе, создание новых центров по переоборудованию и сервисному обслуживанию газомоторной техники.

ООО «Газпром гелий сервис», ООО «Газпром газомоторное топливо», Администрация Волгоградской области и ООО «БЫКОВОГАЗ» подписали Соглашение о взаимодействии по вопросам развития комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа (СПГ) на территории Волгоградской области.

В соответствии с соглашением «Газпром гелий сервис» планирует построить в Быковском районе малотоннажный комплекс по производству СПГ (КСПГ) мощностью 1,5 тонны в час. Подачу газа на КСПГ обеспечит «БЫКОВОГАЗ». В свою очередь «Газпром газомоторное топливо» намерено развивать инфраструктуру по заправке автомобильного транспорта сжиженным природным газом с учетом планов крупного регионального автоперевозчика по формированию парка автобусов на СПГ в Волгограде. Администрация региона окажет содействие участникам проекта.

ООО «Газпром гелий сервис» и АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“» подписали Меморандум о взаимодействии при создании КСПГ в Амурской области. В частности, предполагается использование сжиженного природного газа для нужд космодрома «Восточный».

ООО «Газпром гелий сервис» и ООО «Агентство развития проектных инициатив» (входит в Группу компаний «Регион») подписали Соглашение о расширении возможностей транспортно-логистической инфраструктуры Амурской области при перевозках сжиженных углеводородных газов производства Амурского ГПЗ.

ООО «Газпром гелий сервис» и Транспортная группа FESCO подписали Соглашение о намерениях. Стороны проработают возможность использования мощностей Владивостокского морского торгового порта для отгрузки изотермических контейнеров с товарным гелием Амурского ГПЗ. Подготовка контейнеров к морской перевозке осуществляется на крупнейшем в мире гелиевом хабе, введенном «Газпромом» в эксплуатацию в районе Владивостока в сентябре 2021 года.

Справка

В ноябре 2020 года ПАО «Газпром» и ООО «Каспийская инновационная компания» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта создания в Астраханской области ГХК.

ООО «Газпром газомоторное топливо» — специализированная компания ПАО «Газпром», ведущая системную работу по развитию рынка газомоторного топлива.

ООО «Газпром гелий сервис» является оператором Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в ТОР «Надеждинская» (Приморский край).

ООО «БЫКОВОГАЗ» — независимая компания, ведущая добычу углеводородного сырья в пределах Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения в Быковском районе Волгоградской области.

Управление информации ПАО «Газпром»

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