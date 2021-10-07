Подписаны договорные документы по реализации проекта «Газоперерабатывающий комплекс в районе поселка Усть-Луга»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 16:00

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 подписан ряд договорных документов, касающихся реализации проекта строительства Газоперерабатывающего комплекса в районе п. Усть-Луга (ГПК КПЭГ; входит в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ)).

Подписано лицензионное соглашение о предоставлении от ПАО «Газпром» и Linde GmbH прав использования технологии сжижения природного газа компании-оператору ГПК КПЭГ — ООО «РусХимАльянс» (совместное предприятия ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча»). Технология запатентована в России, патентообладателями являются «Газпром» и Linde.

«Газпром», Linde GmbH и «РусХимАльянс» подписали Меморандум о намерениях. Предполагается оценить возможность строительства дополнительной — третьей — технологической линии завода по производству СПГ в рамках ГПК КПЭГ.

«РусХимАльянс» и ООО «Велесстрой» заключили договор на сооружение в районе Усть-Луги объектов временного вахтового поселка строителей на 5 тыс. мест.

Здесь планируется разместить рабочий и инженерно-технический персонал, задействованный на строительстве товарно-сырьевой базы и морского отгрузочного терминала (входят в состав ГПК КПЭГ).

На территории поселка будут построены общежития, столовые, медицинские пункты, зоны отдыха, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. Предполагается реализация широкого комплекса мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, речь идет о сооружении общежития-обсерватора для размещения на карантин вновь прибывших работников. Пожарную безопасность в поселке обеспечит собственная пожарная часть, для поддержания общественного порядка предусмотрен пост охраны с пунктом полиции.

«Велесстрой» обеспечит разработку проектной и рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Завершить сооружение вахтового поселка планируется до конца 2022 года.

Справка

ГПК КПЭГ станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд куб. м газа в год), а также лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Около 18 млрд куб. м газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома». Важной товарной продукцией ГПК КПЭГ будет этан — ценное сырье для газохимической промышленности.

В состав КПЭГ также входит технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ; оператор — ООО «Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания «РусГазДобычи»). Он будет перерабатывать этановую фракцию и производить до 3 млн тонн полимеров в год, что является самой крупной в мире единичной мощностью.

Строительство КПЭГ началось в мае 2021 года. Проектирование, поставку оборудования и строительство объектов ГПК КПЭГ (объекты газопереработки и технологического общезаводского хозяйства, а также две технологические линии производства СПГ) в рамках подписанных ЕРС-контрактов выполнит консорциум Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC.

Управление информации ПАО «Газпром»

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