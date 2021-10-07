Павел Сорокин: «Создание инфраструктурных мощностей позволит инвесторам поставлять ресурсы по разумным ценам в ближайшие 20-30 лет»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 октября. – Создание новых инфраструктурных мощностей в нефтегазовом комплексе позволит инвесторам поставлять ресурсы по разумным ценам в ближайшие 20-30 лет, сообщил Павел Сорокин в рамках Energy Intelligence Forum. Как отметил замминистра, для этого в российском ТЭК уже созданы все необходимые мощности, чтобы полностью исполнить намеченные планы по добыче сырья.

По его словам, для нефтедобычи в новых регионах потребуются меры стимулирования, включая строительство новой инфраструктуры.

«Речь идёт о создании как наземной, так и, например, инфраструктуры для вывоза нефти по Северному морскому пути, или такие нефтепроводы, как ВСТО или Балтийская трубопроводная система. Наша ресурсная база по добыче нефти позволяет быть гибкими с точки зрения производства и, в то же время, оставаться конкурентоспособными», – добавил Павел Сорокин.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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