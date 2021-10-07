Н. Журавлев: Совет Федерации совместно с Центробанком разрабатывает меры по запуску «поведенческой перезагрузки» на финансовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Установление курса на ответственное и честное ведение банками бизнеса – приоритет в работе на ближайшую перспективу, подчеркнул сенатор.

Совет Федерации совместно с Центральным банком активно разрабатывает меры по запуску «поведенческой перезагрузки» на финансовом рынке. Об этом рассказал заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Среди предлагаемых мер — принятие двух федеральных законов. Первый позволит Центробанку устанавливать ограничения на объемы необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор получит возможность создавать прямые количественные ограничения на объемы выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями займов. Такую меру парламентарий предложил распространить и на другие виды активов.

Второй документ предусматривает ограничение применения переменной процентной ставки по договорам потребительского кредита или займа, в том числе обеспеченным ипотекой, пояснил вице-спикер СФ и предложил учесть в законопроекте также займы для микропредприятий.

Кроме этого, добавил Николай Журавлев, в планах разработка нескольких проектов федеральных законов в этом направлении. В частности, это законопроект, который позволит передавать в бюро кредитных историй данные о торговых рассрочках для контроля за долговой нагрузкой граждан. «Сегодня очень распространена практика предоставления рассрочки по платежам различными торговыми площадками. Такая рассрочка не попадает под регулирование, не включается в расчёт долговой нагрузки гражданина, хотя по сути подразумевает аналогичные ежемесячные обязательства, которые влияют на уровень закредитованности», — сказал Николай Журавлев.

Также в числе новых мер «поведенческой перезагрузки» сенатор отметил законопроект по регулированию деятельности интернет-агрегаторов и аффилированных с ними лиц в рамках закона о маркетплейсах. Зачастую такие агрегаторы вводят граждан в заблуждение о качестве финансовых услуг с помощью той информации, которую размещают на своих площадках, в том числе рейтингуя финансовые организации не по их качеству, в по стоимости оплаченной рекламы.

«Еще один законопроект, который мы планируем разработать, предусматривает запрет на использование в рекламе кредитных продуктов указания на процентные ставки, отличные от величины раскрываемой полной стоимости кредита, чтобы потребители оценивали реальную потенциальную нагрузку. Мы предлагаем также ограничить сроки необеспеченных потребительских кредитов с целью снижения закредитованности граждан, исключить учет вида кредитора при расчёте полной стоимости кредита для устранения регуляторного арбитража и повысить действующий период охлаждения для отказа от дополнительных услуг», — отметил вице-спикер СФ.

В перечень инициатив для запуска «поведенческой перезагрузки» на финансовом рынке также вошла разработка проекта федерального закона, который запретит использовать в контекстной рекламе в интернете чужие товарные знаки или фирменные наименования. Такие злоупотребления, по мнению парламентария, подрывают здоровую конкуренцию на рынке.

Сенатор подчеркнул, что установление курса на ответственное и честное ведение банками бизнеса – приоритет в работе на ближайшую перспективу. «Мониторинг правоприменения продемонстрировал нам многочисленные злоупотребления участников финансового рынка. Потребителей часто вводят в заблуждение относительно приобретаемых продуктов, люди неосознанно переплачивают, повышают свою долговую нагрузку и оказываются в непростой ситуации из‑за некоторых распространённых недобросовестных практик финансовых организаций. Наша общая задача – повысить осведомлённость граждан об условиях финансовых продуктов, исключить возможность введения заемщиков в заблуждение и снизить риски закредитованности граждан», — пояснил парламентарий.

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