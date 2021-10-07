Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb07.10.2021 13:55

Неделя до запуска космических аппаратов OneWeb с Восточного

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с использованием трансбордерной галереи транспортировали космическую головную часть, собранную накануне, в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. В ее составе — разгонный блок «Фрегат» и установленные на переходной ферме космические аппараты спутниковой компании OneWeb.

В соответствии с комплексным графиком подготовки совместный расчёт специалистов провёл стыковку головной части с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б» в зале сборки космодрома Восточный. В ближайшие дни состоится общая сборка ракеты космического назначения, которая является заключительной операцией перед вывозом на стартовый комплекс.

Запуск шестой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 14 октября 2021 года. Он станет шестым полностью коммерческим пуском с космодрома. Оператором пуска для компании OneWeb выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace совместно с компанией Starsem по контрактам с Главкосмосом (дочернее предприятие Роскосмоса).

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