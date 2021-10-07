Source: Russia Federal Space

#Первый канал#СМИ#Вызов#Союз МС-1907.10.2021 19:33

На МКС снято уже несколько сцен первого в истории художественного фильма

«Вызов» — большой научно-просветительский проект, который в Год науки и технологий Первый канал реализует совместно с Роскосмосом.

Во вторник актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир экипажа герой России Антон Шкаплеров отправились к МКС. Экспедиция продлится 12 дней. Несмотря на напряженный съемочный график, участники проекта находят время и на общение, в том числе с астронавтами НАСА. Юлия Пересильд и Клим Шипенко побывали на американском сегменте МКС.

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Этим вечером в программе «Большая игра» на Первом — сеанс связи с киноэкипажем.

— Ю.Пересильд: Конечно, непривычно, особенно первые сутки было вообще непонятно, где мы.

— К.Эрнст: Расскажите про первые сутки, Юля.

— Д.Рогозин: И где спали? Вы выбрали себе уже места, где вы будете коротать свое пребывание на орбите?

— Ю.Пересильд: Мне отдали командирскую каюту. У меня лакшери-вечеринка. Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим, наш, киношный. У меня на полу медицинские укладки разложены. У меня даже иллюминатор есть в каюте.

— К.Эрнст: Что видно в иллюминатор?

— Ю.Пересильд: Землю!

— К.Шипенко: Да, иллюминаторы прекрасны, иногда заглядываем в них между дублями.

Сегодня в 22:30 в программе «Большая игра» сеанс связи первого в истории киноэкипажа с Землей. Не пропустите!

Источник: Первый канал

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