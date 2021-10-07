Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Дмитрий Рогозин#НТЦ Охрана07.10.2021 12:04

На Восточном началось тестирование робототехнической охранной платформы «Маркер»

Научно-технический центр «Охрана» Госкорпорации «Роскосмос» совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы «Маркер». В частности, идет отработка следующих технологий:

Автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры;

выявление нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват;

противодействие террористическим актам, борьба с БЛА.

«Мы видим применение данных комплексов в составе охранных структур как устройств, обеспечивающих безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности. „Маркер“ работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах», — отмечает генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

К настоящему времени разработано пять платформ: две на колёсном шасси и три гусеничные. Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы. Конструкторы уже сейчас отрабатывают возможность автономного перемещения как единичных платформ, так и платформ в группе.

MIL OSI