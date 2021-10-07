Source: Russia Federal Space

#Гонец#Луч-5#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Вызов07.10.2021 20:20

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» выполнила задачи на запуске корабля «Союз МС-19»

Многофункциональная космическая система ретрансляции (МКСР) «Луч» успешно выполнила целевые задачи во время запуска и проведения стыковки транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-19» с российским сегментом МКС. «Союз МС-19» доставил на орбиту экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета — кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, которые будут снимать на борту МКС уникальные кадры художественного фильма «Вызов» — первой в мире художественной ленты, съемки которой пройдут в космосе.

После выхода пилотируемого корабля «Союз МС-19» из зоны радиовидимости наземных средств связи (11-я минута полета) передача телеметрической и командной информации с космического корабля осуществлялась средствами МКСР «Луч (оператор — Спутниковая система «Гонец», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В этих целях использовались каналы космических аппаратов «Луч-5А» и «Луч-5Б», бортовая аппаратура, установленная на космическом корабле, наземная инфраструктура. Дежурные смены в штатном режиме выполнили задачи по планированию и контролю проведения сеансов ретрансляции.

В общей сложности, начиная с вывода «Союза» на околоземную орбиту и до завершения его стыковки с МКС 5 октября в 15:22 мск, было успешно проведено 13 сеансов ретрансляции. Целевая информация была успешно получена и доведена до конечных потребителей. Плановая работа системы «Луч» с пристыкованным кораблем «Союз МС-19» продолжится и дальше в соответствии с установленным графиком.

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