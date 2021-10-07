Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#Вызов#Союз МС-18#Союз МС-1907.10.2021 17:41

МКС-65: полет нормальный

Российский экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию проводит целевые работы согласно полетному заданию. Сегодня, 7 октября 2021 года, в рамках работ по подготовке к предстоящей посадке экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» меняет местами ложементы кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-18». Возвращение на Землю запланировано на 17 октября 2021 года.

Кроме этого, экипаж продолжает работы по съемкам научно-просветительского проекта «Вызов». Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее.

Отметим, что ложемент необходим для равномерного распределения нагрузок по поверхности тела, чтобы обезопасить его при ударе о поверхность земли во время приземления. Вкладыш-ложемент изготавливается по индивидуальным меркам для каждого космонавта. Он является составной частью кресла «Казбек-УМ» — амортизационного кресла космического корабля «Союз МС», в котором космонавт (или участник космического полета) находится во время полёта.

Трижды в истории отечественной космонавтики ложемент спасал жизни людей, возвращавшихся с околоземной орбиты — в 1969 году (Борис Волынов), в 1980 году (Валерий Кубасов и Берталан Фаркаш), в 1997 году (Василий Циблиев, Александр Лазуткин). Удар о землю был такой силы, что космонавты выжили во многом благодаря ложементам.

Участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко, которые прилетели на Международную космическую станцию в рамках научно-просветительского проекта «Вызов», вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким, который с апреля находится на МКС. 17 октября Новицкий вернется на Землю, а Шкаплеров и Дубров проведут на станции полгода.

По предварительным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирована в 04:12 по московскому времени 17 октября 2021 года. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 07:36 мск того же дня в 147 км от города Жезказган.

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