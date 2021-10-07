Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills#Александр Блошенко07.10.2021 15:17

Марафон рационализаторов: вперед в космос

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) проводит в 2021 году цикл мероприятий под названием «Марафон рационализаторов», направленный на формирование движения рационализаторов и повышение квалификации сотрудников предприятий — участников национального проекта.

Четвертое мероприятие цикла направлено на космический профиль, а открытый диалог пройдет с исполнительным директором по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александром Блошенко.

Присоединиться к мероприятию можно 8 октября 2021 года с 11:30 до 13:00 по московскому времени после регистрации по ссылке.

Марафон рационализаторов — проект движения рационализаторов России, который включает в себя визионерские лекции ведущих международных и российских экспертов в сфере повышения производительности труда, открытые интервью с представителями российский компаний, успешно реализующими рационализаторские и инновационные проекты, а также серию образовательных интенсивов и практикумов по внедрению производственных систем, использованию инструментов бережливого производства и решения изобретательских задач.

MIL OSI