К. Косачев: При выработке своих экономических стратегий Россия в полной мере учитывает утвержденные ООН цели устойчивого развития

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ принял участие в сессии Конференции председателей парламентов стран «Группы двадцати» в Риме.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в ходе второй сессии Конференции председателей парламентов стран «Группы двадцати» в Риме. Его выступление было посвящено теме перезагрузки экономического роста с точки зрения социальной и экологической устойчивости.

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Вице-спикер СФ напомнил, что в 2020 году Российская Федерация представила свой первый добровольный национальный обзор о прогрессе, достигнутом нашей страной в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030).

Россия ведет постоянную работу над сокращением уровня неравенства. Эта задача решается, в том числе в рамках национального проекта «Демография» путем оказания финансовой поддержки семьям при рождении детей, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части устранения цифрового неравенства

«Россия ведет постоянную работу над сокращением уровня неравенства. Эта задача решается, в том числе в рамках национального проекта «Демография» путем оказания финансовой поддержки семьям при рождении детей, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части устранения цифрового неравенства, Национальной стратегии действий в интересах женщин, в части обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, проводимого в стране «Десятилетия детства» с целью обеспечения благополучия семей с детьми», — сказал Константин Косачев.

Он отметил, что в период пандемии коронавируса для обеспечения финансовой устойчивости семей с детьми, а также сохранения рабочих мест парламентариями было принято порядка трехсот антикризисных законодательных актов.

«Поддержку получили семьи, в которых в общей сложности воспитываются двадцать восемь миллионов детей. Были установлены выплаты медицинским и социальным работникам, которые участвовали в борьбе с пандемией, в общей сложности выплатами были охвачены почти шестьсот тысяч специалистов. Через поддержку бизнеса, включающую, в том числе, налоговые каникулы, снижение страховых взносов и другие меры, удалось сохранить работу миллионам людей», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Здоровое население – в числе главных приоритетов для нашей страны

«Здоровое население – в числе главных приоритетов для нашей страны. В рамках проекта «Здравоохранение» ставится задача создания устойчивой к новым вызовам системы здравоохранения, «санитарного щита». Однако реальность глобализации такова, что эти меры будут более эффективными во взаимосвязи с аналогичными мерами соседних государств. Поэтому всестороннего обсуждения требуют вопросы преодоления недоверия к вакцинации и искусственных барьеров на пути к международной регистрации вакцин, комбинированного применения вакцин, создания системы постковидной реабилитации», — уверен Константин Косачев.

По его мнению, глобальные изменения климата обогатили Повестку-2030 новыми ориентирами. Это – переход на экологически чистые источники энергии и сокращение «углеродного следа» всех производственных процессов. Развитие «зеленой» и низкоуглеродной экономики закрепляется в качестве ориентира для новой технологической перестройки мирового хозяйства.

«Россия в полной мере учитывает экологические приоритеты и утвержденные ООН цели устойчивого развития при выработке своих экономических стратегий на среднесрочную и долгосрочную перспективу. За последний год в нашей стране подготовлены или готовятся к утверждению десятки документов, направленных на экологическую переориентацию российской экономики. Среди них — Цели и основные направления устойчивого, в том числе «зеленого» развития Российской Федерации, федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов, стратегия долгосрочного социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. С учетом климатических ориентиров перестраивается работа государственных органов и бизнеса, вносятся коррективы в отраслевые планы развития, совершенствуются государственные механизмы поддержки низкоуглеродных проектов», — сказал вице-спикер СФ.

«Необходимо, чтобы в вопросах «зеленой» трансформации принимались во внимание интересы, возможности и географические реалии каждой конкретной страны. Учитываться должны все важные обстоятельства: не только эмиссия, но и поглощение вредных газов теми или иными странами, развитие неэмиссионных атомной и гидроэнергетики, особенности климата страны и многое другое. Переход мирового сообщества на низкоуглеродную экономику не должен стать причиной возникновения нового глобального неравенства, перепадов в развитии и поводом для дискриминационных ограничений в мировой экономике», — подчеркнул российский парламентарий.

«Мы выступаем против политизации и форсирования «зеленой» повестки. Полагаем, что поддержка глобальных усилий по защите окружающей среды не должна идти в ущерб развитию государств, не готовых к резкому переходу на «зеленые рельсы», особенно в условиях острого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и требующего существенных инвестиций», — заключил Константин Косачев.

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