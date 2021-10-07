И. Святенко: Национальная стратегия позволила миллионам женщин открыть новые возможности для участия в жизни страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на дискуссионной сессии «Национальная стратегия действий в интересах женщин» в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в дискуссионной сессии «Национальная стратегия действий в интересах женщин», которая состоялась на площадке общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Мероприятие прошло в рамках российской региональной недели Третьего евразийского женского форума.

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Основной темой обсуждения стала реализация завершающейся в 2022 году Национальной стратегии действий в интересах женщин и возможность ее продления.

По словам Инны Святенко, этот документ стал действенным инструментом, который позволил миллионам женщин открыть новые возможности для участия в жизни страны. «Не менее важно, что, руководствуясь именно национальной стратегией, удается разрушать барьеры, с которыми ранее сталкивались женщины в различных областях. В России набирают популярность у женщин государственные программы, которые позволяют раскрыть профессиональный потенциал, повысить уровень благосостояния, сохраняя при этом баланс роли женщины как активного гражданина, жены и матери», — добавила сенатор.

В ходе дискуссии участники обсудили блок вопросов, посвященных созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшения их экономического положения, расширения участия в общественно-политической жизни, профилактики и предупреждения социального неблагополучия и насилия в отношении женщин. Инна Святенко отметила, что дискуссия позволяет провести мониторинг реализации национальной стратегии в субъектах РФ.

Инна Святенко приняла участие в дискуссионной сессии «Национальная стратегия действий в интересах женщин»

Сенатор пригласила Председателя Союза женщин России Екатерину Лахову и первого заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину продолжить разработку национальной стратегии на сессии Евразийского женского форума «Социальные изменения 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного развития», которая состоится 14 октября в Таврическом дворце.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, лидеры социально-ориентированных НКО, а также ведущие эксперты в области экономики, социальной политики, здравоохранения и женского общественного движения.

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