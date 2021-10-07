Source: Russia Federal Space

#Ингосстрах#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-6607.10.2021 11:06

Ингосстрах, СОГАЗ и Росгосстрах застраховали риски запуска на МКС корабля «Союз МС-19» с первым в мире «киноэкипажем» на борту

Лидеры страхового рынка — «Ингосстрах», «СОГАЗ» и «Росгосстрах» — застраховали риски при запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и его стыковке с Международной космической станцией. Страховая защита покрывает риски утраты (гибели) застрахованного имущества с момента пуска ракеты-носителя и до момента открытия переходного люка стыковочного агрегата космического аппарата после его стыковки с МКС. Страховщиком-координатором по договору выступает СОГАЗ.

В состав 66-й экспедиции на МКС входят командир космического корабля, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также участники первого в мире киноэкипажа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» состоялся 5 октября 2021 года с космодрома Байконур, а стыковка с российским сегментом МКС была произведена спустя два витка после выхода на целевую орбиту.

Впервые в истории освоения космоса на МКС будет реализован научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого пройдут съемки игрового кино. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с командиром корабля и участниками научно-просветительского проекта «Вызов» спустя почти 3,5 часа после старта, в 15:22 по московскому времени, успешно пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

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Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

ПАО СК «Росгосстрах» — ключевой страховой актив группы банка «Открытие», работающий под самым известным в России страховым брендом. На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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