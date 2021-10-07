Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РИА Новости#СМИ#Прогресс МС-18#МКС#Космодромы#Байконур08.10.2021 00:10

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» к Международной космической станции (МКС) планируется в ночь на 28 октября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Запуск „Прогресса МС-18“ ракетой-носителем „Союз-2.1а“ с космодрома Байконур намечается на 28 октября в 3.00 мск», — сказал он.

Ожидается, что корабль причалит к модулю «Звезда» российского сегмента МКС через двое суток.

В 2021 году Россия выполнила пять запусков к МКС — четырех кораблей (двух грузовых «Прогрессов» и двух пилотируемых «Союзов») и модуля «Наука».

До конца года помимо «Прогресса МС-18» планируется еще два российских старта к МКС: 24 ноября — «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал», 8 декабря — «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

Источник: РИА Новости7 октября 2021 года, 03:28

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