Е. Алтабаева приняла участие в работе Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Большое внимание на мероприятии будет уделено обсуждению вопросов совершенствования соответствующей нормативно-правовой базы, отметила сенатор.

Сохранение историко-культурного пространства города-героя Севастополя — одна из насущных задач. Это важно и для любого субъекта Федерации.

Об этом заявила представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева. АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Сенатор приняла участие в открытии XX Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры.

Мероприятие состоялось в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского. В нем участвовали губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, РазвожаевМихаил ВладимировичГубернатор города Севастополя директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Роман Рыбало, председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова.

«Символично, что юбилейный съезд проходит в городе-герое Севастополе. Земля, на которой основан город, вбирает тысячелетнюю историю. Юго-Западный Крым богат разнообразными памятниками», — отметила Екатерина Алтабаева.

Программа съезда насыщена, большое внимание уделено обсуждению вопросов совершенствования нормативно-правовой базы в сфере охраны объектов культурного наследия, практической работы по выявлению, проведению экспертизы, постановки на учёт и сохранению памятников объектов культурного наследия, рассказала сенатор. Также будут затронуты вопросы определения охранных границ памятников, взаимодействия общественных организаций с органами государственной власти.

Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры в Севастополе

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Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры в Севастополе

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Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры в Севастополе

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Екатерина Алтабаева приняла участие в работе Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры в Севастополе

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Екатерина Алтабаева подчеркнула, что актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия находятся в поле зрения Совета Федерации. Сенатор напомнила, что 29–30 сентября в Ярославле прошел VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». «Итоговая резолюция форума содержит ключевые задачи, которые поставлены перед Федеральным Собранием, Правительством РФ, Министерством культуры РФ, всеми уполномоченными органами, которые занимаются сохранностью объектов культурного наследия».

«Уверена, что все вопросы, обозначенные на съезде в рамках секционных дискуссий, можно решить только при условии слаженной совместной работы всех заинтересованных органов государственной власти, научного, экспертного сообщества и общественных организаций, — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

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