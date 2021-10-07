Г. Карелова на пресс-конференции в ТАСС рассказала о программе Евразийского женского форума

Source: Russia – Council of the Federation

Форум пройдет с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

В Информационном агентстве России ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Третьему Евразийскому женскому форуму «Женщины: глобальная миссия в новой реальности», который пройдет с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

Третий Евразийский женский форум фактически уже начался. В его преддверии организована российская региональная неделя, которая показывает большой интерес к женской повестке, заявила на пресс-конференции заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель Председателя Организационного комитета Форума и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области «Мы использовали онлайн-трансляции и встречи и на предыдущих форумах, но новая реальность дает себя знать. Результаты первой половины Региональной недели не сопоставимы с прежними. Количество онлайн-участников превзошло все ожидания, что говорит об актуальности как форматов, так и тем Форума», — отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова особо остановилась на том, что все меры антиковидной безопасности будут на Форуме строго соблюдены. «Чистые зоны», тестирование, измерение температуры участников, масочный режим, рассадка с учетом социальной дистанции — все это предусмотрено организаторами (Советом Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ) и оператором Форума (Фондом Росконгресс) для всех мероприятий, а их запланировано более трехсот.

Заместитель Председателя СФ сообщила также, что, несмотря на все ограничения, очный формат будет основным. «Мы были готовы к любым вариантам, но участницы Форума предпочли личное общение. На сегодняшний день к нам готовы приехать и уже подали заявки на участие представители 104 стран», — сказала она.

Мы были готовы к любым вариантам, но участницы Форума предпочли личное общение. На сегодняшний день к нам готовы приехать и уже подали заявки на участие представители 104 стран

По мнению вице-спикера СФ, это вызвано большим международным интересом к повестке Форума. Среди тех, кто примет участие в Третьем Евразийском женском форуме, — главы парламентов и правительств, крупных международных организаций, представители делового сообщества, научного мира, общественных организаций, выдающиеся женщины.

Отвечая на вопрос — как повлиял COVID на повестку форума, Галина Карелова сказала, что тема здоровья стала «сквозной темой». «Несмотря на разнообразие, каждая дискуссия тем или иным образом призывает к поиску ответов на главные вопросы, которые волнуют сегодня женщин мира, как преодолеть пандемию и каким должен быть постковидный мир. Много внимания будет уделено необходимости трансформации систем здравоохранения. И, конечно, на первый план выйдет консолидация усилий в борьбе с пандемией», — ответила она.

Жизнь в новой реальности, по словам заместителя Председателя СФ, поставила много вопросов, касающихся миссии женщин в условиях новых вызовов. Сенатор подробно рассказала, как это отразилось в программе Форума, подчеркнув, что в ее основе лежит платформенный подход, позволивший систематизировать основные темы дискуссий. Они будут посвящены обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Говоря о международном участии, Галина Карелова рассказала, что ряд пунктов программы возникли при непосредственном участии крупных международных организаций, представители которых выступят также в качестве модераторов многих мероприятий. Она подчеркнула высокий уровень представительства, сообщив, что более 20 крупных международных организаций, в том числе ВОЗ, МОТ, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и др. подтвердили свое участие в Форуме. По ее словам, на полях Форума пройдет выездное открытое заседание «Женской двадцатки», состоятся сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), а также сессии ЮНЕСКО, Всемирного Банка и др.

Пресс-конференция, посвященная Третьему Евразийскому женскому форуму «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

1 из 5

Пресс-конференция, посвященная Третьему Евразийскому женскому форуму «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

2 из 5

Пресс-конференция, посвященная Третьему Евразийскому женскому форуму «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

3 из 5

Пресс-конференция, посвященная Третьему Евразийскому женскому форуму «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

4 из 5

Пресс-конференция, посвященная Третьему Евразийскому женскому форуму «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»

5 из 5

Галине Кареловой был также задан вопрос о том, что нового покажет Форум и каким может быть его влияние на международную женскую повестку. По ее словам, Форум даст жизнь новым женским международным объединениям. В частности, запланирована презентация Делового женского альянса БРИКС. Кроме того, будет инициирован новый формат сотрудничества в АТЭС – Международный клуб победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов.

Вице-спикер СФ выразила уверенность, что по итогам форума будут тиражированы на международном уровне лучшие образовательные программы. Такие, например, как образовательная программа «Женщина-лидер». Первым шагом станет подписание с ЮНИДО соглашения о выводе на международный уровень конкурса по развитию женского лидерства. Кроме того, должны быть тиражированы лучшие практики поддержки корпоративных программ женского лидерства. В ходе форума, по ее словам, планируется подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве в разных областях.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова сообщила, что на Форуме получит свое развитие Фестиваль здоровья и красоты. «Традиционная площадка Фестиваля здоровья и красоты будет расширена. До начала форума мы уже запустили два проекта в социальных сетях. Конкурс «Мой сад здоровья и красоты», в котором уже приняло участие 500 тысяч участниц, а победительница конкурса станет участницей форума. Второй проект называется «География красоты», в рамках которого специалисты и врачи со всей России читают лекции о женском здоровье, и этот разговор будет продолжен на площадке форума», — рассказала Гульназ Кадырова.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Надия Черкасова обратила внимание на одну из основных задач форума — развитие женского предпринимательства. «Наши исследования показывают, что предыдущий форум, который прошел три года назад стал точкой роста для развития женского предпринимательства в России. Если три года назад индекс уровня поддержки женщин-предпринимателей в России оценивался на уровне 50–52 пунктов, то исследования, проведенные сразу же после Второго ЕЖФ показали большой рост — мы достигли уровня в 60 пунктов», — отметила она.

«Еще одной возможностью для женщин-предпринимателей в рамках форума будет работа цифрового пространства, в рамках которого в течение трех дней у женщин будет возможность обсуждать темы цифровизации и возможности, которые современные технологии дают женщинам, в том числе работающим на селе, в малых городах, тем, кто находится в декретном отпуске», — отметила Надия Черкасова.

Как рассказала начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова, в рамках форума в сфере здравоохранения состоится сессия «ДНК как способ познать себя», где женщины смогут узнать, каким образом наш генетический код может влиять на образ жизни, на детей. «Помимо этого, на форуме будут обсуждаться еще много интересных тем, в том числе будут встречи по поводу COVID-19 с иностранными спикерами, так как эта тема международного характера. На форуме будет работать Кабинет медицины будущего. В нем можно будет пройти генетический текст женского здоровья», — сказала она.

По словам директора Центра энергетики МШУ «Сколково», соучредителя ассоциации «Women in Energy» Ирины Гайда, экологическая повестка особенно актуальна для женщин, так как они более других затронуты негативными последствиями экологических изменений.

«В связи с этим главная цель площадки ЕЖФ — это дать возможность прозвучать большему количеству голосов на данную тематику, выработать подходы и механизмы, которые смогут усилить влияние женщин в выработке решений этих непростых вопросов», — подчеркнула она.

Член Совета Евразийского женского форума, генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева отметила, что в рамках ЕЖФ будет организован международный телемост, в котором будут участвовать российские успешные или начинающие технологические предпринимательницы, которые могут сформулировать, с какими барьерами они сталкиваются. «А с другой стороны у нас будет международное сообщество успешных женщин-предпринимателей, которые смогут поделиться своим опытом преодоления этих барьеров».

MIL OSI