Г. Карасин: Российско-французский межпарламентский диалог динамично развивается

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий встретился с членом Сената Франции Жан-Ивом Леконтом.

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Жан-Ивом Леконтом.

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Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Собеседники обсудили развитие двусторонних отношений, сотрудничество верхних палат парламентов – Совета Федерации и Сената Франции.

Была подчеркнута хорошая динамика российско-французского диалога, несмотря на пандемию, и обоюдное желание сторон более активно развивать отношения, в том числе по парламентской линии, взаимодействие между профильными комитетами, и «группами дружбы».

Отношения между Россией и Францией традиционно носят дружественный характер, сказал Григорий Карасин. Он напомнил, что Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Сената Франции Жерар Ларше недавно обменялись содержательными посланиями, в которых наметили планы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества. «Мы рассчитываем на плодотворную работу с французскими партнерами над Третьим совместным докладом Комитета СФ по международным делам и Комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции».

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА ОБСЕ Жан–Ивом Леконтом

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Продолжается диалог по основным направлениям российско-французского сотрудничества в рамках 13 рабочих групп, перечень которых был утвержден Президентами двух стран в ходе видеоконференции в июне прошлого года, отметил Григорий Карасин. «Постепенно восстанавливается темп двусторонних обменов на уровне министерств и ведомств. Мы приветствуем произошедший в марте нынешнего года запуск нового двустороннего проекта – Перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции, который включает около 150 совместных проектов в области культуры, экономики, здравоохранения, образования».

Собеседники также обсудили взаимодействие парламентариев двух стран на площадке ПА ОБСЕ.

«Российская сторона всегда рассматривала Парламентскую Ассамблею ОБСЕ как площадку для равноправного межпарламентского диалога по ключевым проблемам общеевропейской безопасности. К сожалению, мы вынуждены констатировать неприемлемую для нас конфронтационную риторику последнего времени, принятие политизированных резолюций на сессиях ПА ОБСЕ», — отметил Григорий Карасин. Он также проинформировал о состоявшихся в России 17–19 сентября парламентских выборах и безосновательном отказе БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдательную миссию.

По словам сенатора, эта ситуация вызывает сожаление и нуждается в соответствующей оценке.

Также была затронута тема взаимодействия двух стран в рамках работы Минской группы ОБСЕ в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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