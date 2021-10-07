Г. Карасин: Российские парламентарии готовы возобновить работу двусторонней межпарламентской комиссии с Молдовой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с заместителем Премьер-министра Молдовы по вопросам реинтеграции.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским.

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В беседе приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области и член Комитета СФ Григорий Рапота. РапотаГригорий Алексеевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области

«В Москве рассчитывают, что Кишинев сумеет сохранить баланс во взаимодействии с Россией, евразийскими интеграционными структурами и Евросоюзом», — заявил Григорий Карасин.

«Российские парламентарии настроены на конструктивный, уважительный диалог. Готовы возобновить работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Молдова. В торгово-экономической сфере настроены на закрепление положительной динамики двустороннего товарооборота», — отметил глава Комитета СФ по международным делам.

Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин

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Григорий Рапота

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Григорий Карасин провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции Владом Кульминским

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Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет носить прогнозируемый и позитивный характер и строиться на принципах прагматизма и взаимного учета интересов.

«Мы в этом заинтересованы», — подчеркнул Григорий Карасин.

По словам Влада Кульминского, визит в Москву важен тем, что позволит обменяться мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, наметить пути движения вперед.

В ходе переговоров, были затронуты темы приднестровского урегулирования, ситуации с русским языком в Молдавии, а также реализации совместных проектов в гуманитарной сфере.

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