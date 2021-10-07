«Газпром» продолжает расширять сотрудничество с российской высокотехнологичной промышленностью

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 15:45

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 подписаны документы, направленные на развитие сотрудничества «Газпрома» с российскими промышленными предприятиями.

«Газпром», Госкорпорация «Ростех» и Республика Башкортостан подписали Соглашение о намерениях. Согласно документу, ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Госкорпорацию «Ростех») создаст производственно-технический комплекс (ПТК), где будет проводиться ремонт и последующие испытания газотурбинных двигателей серии «АЛ» мощностью 16 МВт. Эти двигатели в составе газоперекачивающего оборудования уже применяются на объектах «Газпрома».

На площадке ПТК также будет организован выпуск деталей и комплектующих для всех типов газотурбинных двигателей производства ОДК. Кроме того, «ОДК-УМПО» разработает опытный образец двигателя серии «АЛ» мощностью 25 МВт с перспективой увеличения единичной мощности до 42 МВт, выполнит его сборку и стендовые испытания, наладит серийный выпуск новых двигателей.

«Газпром», в свою очередь, проведет опытно-промышленную эксплуатацию образцов перспективных двигателей мощностью 25 МВт в составе ГПА на компрессорной станции «Арская».

Правительство Республики Башкортостан намерено оказать содействие «ОДК-УМПО» в решении земельных вопросов, получении необходимых разрешений и согласований, налоговых льгот для успешной реализации проекта.

«Газпром» и АО «ОДК» (входит в Госкорпорацию «Ростех») заключили Соглашение о намерениях по разработке и внедрению на базе двигателя ПД-14 приводных газотурбинных двигателей для газоперекачивающих агрегатов.

ПД-14 — отечественный газотурбинный двигатель, который используется в гражданской авиации. На его основе ОДК должна создать двигатель промышленного назначения ПД-14ГП с повышенным рабочим ресурсом, увеличенной топливной экономичностью и высокими экологическими характеристиками. Он будет применяться в газотурбинных установках мощностью 12 и 16 МВт в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА), предназначенных для транспортировки газа и выработки электроэнергии.

По условиям соглашения, ОДК организует изготовление и испытания опытного образца двигателя ПД-14ГП, освоит его серийный выпуск, производство запчастей и комплектующих для ремонтно-сервисного обслуживания. «Газпром» рассмотрит возможность использования этого двигателя в составе ГПА при реализации инвестиционных проектов.

Макет двигателя представлен на площадке ПМГФ-2021.

ООО «Газпром переработка Благовещенск» и АО «РЭП Холдинг» заключили договор на долгосрочное сервисное обслуживание выпускаемых этим предприятием в Санкт-Петербурге газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога». Эти самые мощные отечественные агрегаты являются ключевым оборудованием дожимных компрессорных станций Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

В настоящее время на завод доставлены восемь ГПА-32 «Ладога»: четыре из них уже эксплуатируются в составе первых двух технологических линий Амурского ГПЗ, еще два находятся на этапе пусконаладочных работ, два — на этапе монтажа.

«РЭП Холдинг» будет выполнять их плановое и внеплановое обслуживание, оказывать техническую поддержку, вести удаленный мониторинг оборудования и обеспечивать запас комплектующих.

«Газпром» и АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“» подписали Соглашение о сотрудничестве. Стороны определят направления дальнейшей работы по созданию отечественных технологий и оборудования для проектов «Газпрома» на континентальном шельфе России. Предполагается проведение исследований возможностей изготовления и испытания опытных образцов наиболее перспективного оборудования для морской добычи.

Срок действия соглашения — до конца 2030 года. Документ подписан в развитие дорожной карты и долгосрочного договора между «Газпромом» и «Концерном ВКО „Алмаз — Антей“», направленных на разработку оборудования для подводной добычи углеводородов.

«Газпром» и АО «Объединенная судостроительная корпорация» подписали Соглашение о намерениях в области оснащения морских судов современными комплексами спутниковой связи.

Цель соглашения — обеспечение морского флота, в первую очередь занятого в освоении российского континентального шельфа, спутниковой связью и широкополосным доступом в Интернет через созданную Группой «Газпром» систему спутниковой связи «Ямал». Срок действия документа — до конца 2030 года.

«Газпром» и АО «Вертолеты России» подписали Соглашение о сотрудничестве в области оснащения вертолетной техники современным оборудованием спутниковой связи.

Согласно документу, планируется обеспечить вертолетный парк «Газпрома» спутниковой связью и доступом в Интернет с помощью системы «Ямал». Речь идет, в частности, о бортах для перевозки работников на производственные объекты компании в отдаленных районах.

Gazprom EP International B.V. и ООО «1С» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на решение задач компаний Группы Gazprom EP International B.V. по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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