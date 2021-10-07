«Газпром» и Международный газовый союз отметили роль природного газа в решении долгосрочных задач экономики

Source: Gazprom in Russian
Релиз
7 октября 2021, 18:45
Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой и Президента Международного газового союза (МГС) Джо М. Канга.
Стороны высоко оценили многолетнее сотрудничество «Газпрома» и МГС. В частности, речь шла о большом вкладе организации в расширение использования природного газа как экологичного, надежного и доступного энергоресурса. Отмечено, что именно газ является оптимальным инструментом для решения долгосрочных задач мировой экономики по дальнейшему снижению воздействия на окружающую среду.
Елена Бурмистрова и Джо М. Канг также обсудили вопросы подготовки 20-й юбилейной Международной конференции и выставки по сжиженному природному газу — LNG2023. Мероприятие состоится 3–7 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. «Газпром» выступает принимающей стороной.
Справка
Международный газовый союз (МГС) — некоммерческая международная организация, объединяющая газовые ассоциации и компании пяти континентов. Россия является действительным членом МГС с 1957 года.
Управление информации ПАО «Газпром»
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