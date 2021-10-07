«Газпром» и «Иркутская нефтяная компания» проработают проект по добыче лития на Ковыктинском месторождении

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 15:50

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 ПАО «Газпром» и ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) подписали Меморандум о намерениях.

Согласно документу, стороны заинтересованы в реализации совместного проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов.

В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития. Он широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта.

В свою очередь, ИНК располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов месторождения «Газпрома».

Справка

Ковыктинское месторождение — крупнейшее на Востоке России. Извлекаемые запасы газа — 1,8 трлн куб. м. Лицензия на пользование недрами месторождения принадлежит «Газпрому». Месторождение является опорным для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).

Иркутская нефтяная компания — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания и аффилированные с ней юридические лица занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия).

Управление информации ПАО «Газпром»

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