«Газпром» договорился о дальнейшем развитии газомоторной инфраструктуры в четырех регионах РФ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 18:15

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 подписаны документы, направленные на развитие рынка газомоторного топлива в России.

ООО «Газпром газомоторное топливо» подписало с правительствами трех регионов РФ — республик Татарстан и Мордовия, Калининградской области — соглашения о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

Документы заключены в развитие ранее действовавших соглашений. Стороны продолжат создавать условия для перевода региональной автотехники на природный газ — самый экологически чистый вид топлива.

В частности, «Газпром» будет и дальше обеспечивать в этих субъектах РФ строительство и реконструкцию газомоторной инфраструктуры. Правительства Татарстана, Мордовии и Калининградской области — содействовать расширению региональных парков техники на природном газе.

ООО «Газпром газомоторное топливо» и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») подписали план мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор» в границах Московской области.

Планируется обеспечить заправочной инфраструктурой автодороги на территории Московской области, входящие в состав международного транспортного маршрута «Европа — Китай». Речь идет о Центральной кольцевой автомобильной дороге, участках трасс М-11 «Нева» и М-12 (Москва — Казань).

По условиям соглашения, «Газпром» разместит здесь объекты газомоторной инфраструктуры. В свою очередь, ГК «Автодор» учтет планы «Газпрома» при разработке генеральных схем многофункциональных зон дорожного сервиса.

Справка

ООО «Газпром газомоторное топливо» — специализированная компания ПАО «Газпром», ведущая системную работу по развитию рынка газомоторного топлива.

Природный газ (метан) — наиболее экономичное и экологичное моторное топливо. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет около 2 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Техника, работающая на метане, многократно подтверждала свою надежность в ходе протяженных международных автопробегов и спортивных соревнований.

Управление информации ПАО «Газпром»

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