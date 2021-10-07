«Газпром» ввел в эксплуатацию газозаправочные станции в пяти регионах России

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 октября 2021, 12:50

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 состоялась церемония ввода в эксплуатацию шести автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Они располагаются в г. Майкопе (Республика Адыгея), с. Карамаскалы (Республика Башкортостан), г. Ахтубинске и с. Сеитовке (Астраханская область), г. Кемерово (Кемеровская область), г. Миллерово (Ростовская область).

В мероприятии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

АГНКС «Газпрома» в Ахтубинске, Карамаскалы, Миллерово и Сеитовке стали первыми в данных населенных пунктах.

Все новые станции располагаются в черте населенных пунктов, при этом они имеют удобные выезды на трассы федерального и регионального значения. В частности, они стали дополнительными точками заправки природным газом на маршрутах между Адыгеей и Краснодарским краем, Башкирией и Челябинской областью, Астраханской и Волгоградской областями, Кемеровской и Томской областями, Ростовской и Воронежской областями.

Общая проектная производительность введенных станций — 37,8 млн куб. м газа в год. Они смогут ежедневно заправлять экологичным и экономичным топливом около 1,5 тыс. единиц техники — городской пассажирской, магистральной грузовой, а также автомобилей служб такси.

На площадке ПМГФ-2021 в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» представлена техника крупных автопроизводителей газомоторного транспорта — «КАМАЗ», Группа ГАЗ, «АВТОВАЗ», «Урал», «Волгабас», IVECO.

Справка

Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — наиболее экономичное и экологичное моторное топливо. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет около 2 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Техника, работающая на метане, многократно подтверждала свою надежность в ходе протяженных международных автопробегов и спортивных соревнований.

Управление информации ПАО «Газпром»

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