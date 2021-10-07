В. Матвиенко: Институт общественного наблюдения в России стал неотъемлемым элементом избирательного процесса

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Институт общественного наблюдения в России является неотъемлемым элементом избирательного процесса, его необходимо и дальше развивать.В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, сенаторы РФ, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, представители субъектов Федерации, эксперты.

Открывая заседание, Валентина Матвиенко напомнила, что о необходимости в полной мере использовать потенциал гражданского общества, общественных институтов и, в частности, общественного контроля, для более эффективной работы органов власти неоднократно заявлял Президент РФ. Это отражено и в поправках в Конституцию, принятых в прошлом году. Теперь Основным законом страны определено, что Правительство России осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики.

«Работа нашего Совета также нацелена на решение, в том числе, и этой задачи, в первую очередь в части законодательных предложений. И я не сомневаюсь, что в ходе сегодняшнего обсуждения прозвучат новые идеи по совершенствованию этой важнейшей сферы и предложения, которые мы самым внимательным образом рассмотрим и будем использовать в работе Совета Федерации», — сказала глава верхней палаты.

Заседание проходит вскоре после завершения в стране масштабной избирательной кампании. Наряду с парламентскими выборами практически во всех регионах состоялись выборы в органы власти регионального и муниципального уровней, отметила спикер СФ. «Итоги выборов подтвердили, что эволюция избирательного законодательства, которую мы проводили все последние годы, состоялась. А новые подходы нашли поддержку у граждан, о чём говорят, прежде всего, показатели явки».

Прошедшая кампания запомнится наименьшим по сравнению с другими выборами количеством нарушений, что было обеспечено во многом благодаря созданию благоприятных условий для общественного наблюдения, сказала глава СФ. «В этом, несомненно, заслуга Центральной избирательной комиссии РФ, Координационного совета по общественному контролю за голосованием, созданного при Общественной палате РФ и региональных общественных палат».

Практика направления наблюдателей Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами регионов была впервые апробирована в 2018 году на выборах Президента, затем этот опыт получил развитие в ходе голосования по поправкам в Конституцию, напомнила Валентина Матвиенко. «Сегодня можно сказать, что институт общественного наблюдения в нашей стране уже достаточно «укоренился». Цифры говорят сами за себя. На участках в дни голосования.

17–19 сентября присутствовали около полумиллиона наблюдателей. И понятно, что такого результата не удалось бы достичь без организации и обучения независимых наблюдателей с участием субъектов общественного контроля».

Председатель СФ затронула также тему, связанную с попытками влияния извне на процесс волеизъявления в нашей стране. «С каждым годом они становятся всё более изощрёнными. В этот раз в ход пошли даже резолюции Европарламента, которые пытались создать негативный настрой в нашем обществе в отношении выборной кампании. Но граждане, это показали итоги голосования, всё прекрасно понимают, и подобные провокации в нашем обществе не работают».

Кроме того, Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ внимательно отслеживает любые подобные недружественные действия и оперативно их пресекает, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Конечно, наше главное оружие против вмешательства и провокаций – это максимальная прозрачность и открытость выборов, которую мы обеспечиваем во многом благодаря общественному наблюдению», — подчеркнула спикер СФ.

Лидия Михеева проинформировала о практике Общественной палаты РФ по организации общественного наблюдения за голосованием. По ее словам, в нынешнем году этот опыт существенно пополнился. «Мы фиксируем постоянный рост числа общественных наблюдателей. Людей привлекают простота и прозрачность процедуры. Это новая форма гражданского добровольчества, к которой у людей больше доверия, чем к другим формам наблюдения. В отличие от наблюдателей, которых направляют политические партии или те или иные кандидаты, общественный наблюдатель действительно независим. Его задача заключается в том, чтобы проверить соблюдение законодательства на участке и не допустить злоупотреблений и провокаций».

Валерий Фадеев затронул тему соблюдения прав и свобод граждан в период избирательной кампании. «Мы уделяли особое внимание вопросам защиты здоровья участников выборов. Посетили более 130 избирательных участков, санитарно-эпидемиологические нормы соблюдались практически везде».

Председатель Совета при Президенте РФ отметил, что не на всех участках члены УИК достаточно хорошо знают избирательное законодательство, в результате чего фиксировались разногласия между ними и кандидатами, доверенными лицами. Также есть замечания по голосованию вне помещений. Говоря об организации электронного голосования, Валерий Фадеев подчеркнул, что мониторинговая рабочая группа СПЧ разделяет позицию ЦИК РФ о том, что оно должно осуществляться на единой федеральной платформе, а его организацией должен заниматься уполномоченный орган – ЦИК РФ.

Выступление Эллы Памфиловой было посвящено месту общественного наблюдения в избирательной системе Российской Федерации. Она подчеркнула, что этот институт вошел в число современных избирательных стандартов. «Это очень важно, он работает на обеспечение прав избирателей».

Глава ЦИК указала, что удалось разрушить монополию ряда организаций, претендующих на истину в последней инстанции. «Мы приняли решение подавать в суд на авторов разного рода сообщений, которые осознанно формируют информацию, дискредитирующую выборы». По ее словам, также в ходе последней избирательной кампании особое внимание было уделено стрессоустойчивости членов избирательных комиссий.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев остановился на вопросах общественного контроля за дистанционным электронным голосованием. «Был создан цифровой сейф-пакет Общественной палаты РФ. Мы все три дня голосования делали копию всего объема блокчейна той системы, куда поступали голоса. В присутствии СМИ, общественных организаций это фиксировалось, запечатывалось, и тогда, когда пришло время подводить результаты, мы сравнили содержание сейф-пакетов со всем объемом блокчейна, на основании которого подводились результаты. Полное, стопроцентное совпадение, никакой модификации не было». Это новая интересная практика общественного цифрового контроля, которую необходимо активно использовать в дальнейшем, подчеркнул Максим Григорьев.

Член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева рассказала о практике международного наблюдения в период выборной кампании.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов проинформировал об опыте этого региона в сфере общественного наблюдения за дистанционным голосованием.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова представила проект решения Совета, который будет доработан с учетом прозвучавших предложений.

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