Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Анонс07.10.2021 15:36

Анонс: Дмитрий Рогозин в программе «Большая игра»

Смотрите сегодня, 7 октября 2021 года, в 22:35 на Первом канале ток-шоу «Большая игра»! Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в программе «Большая игра».

В ток-шоу анализируются события текущего дня и представлен взгляд как россиян, так и американцев на них. Это попытка понять, можем ли мы договориться или ментальные и культурные противоречия делают это практически невозможным.

Этот выпуск будет посвящен последним событиям российской космонавтики. В ходе программы пройдет сеанс связи с российским экипажем МКС, в который входят участники научно-просветительского проекта «Вызов».

«Большая игра» — это площадка, где сталкиваются две ментальности, два отношения к миру, пониманию и смыслу истории. Российскую точку зрения объясняет председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов и Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, а американскую — президент Центра национальных интересов, политолог, историк Дмитрий Саймс.

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