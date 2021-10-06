Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПО Искра06.10.2021 08:40

85 лет со дня рождения Вадима Иосифовича Гапаненко

В среду, 6 октября 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения конструктора в области создания твердотопливных ракетных двигателей, Лауреата Государственной премии СССР Вадима Иосифовича Гапаненко.

Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана, инженер-конструктор (1960); к.т.н. (1990), доцент (1994). С 1960 по 2000 гг. работал в НПО «Искра» (г. Пермь, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер-конструктор, старший инженер-конструктор, руководитель группы, начальник сектора, зам. начальника проектного отдела, с 1976 года — ведущий конструктор, с 1985 года — главный специалист — учёный секретарь НТС.

При его участии разработаны многие технические предложения и эскизные проекты твердотопливных двигателей для ракетных комплексов РВСН, ВМФ. Внес вклад в создание стартово-разгонной двигательной установки для ракетного комплекса «Гранит», специальных двигателей для ракетно-космической системы «Энергия-Буран»; в становление и развитие кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические установки» Пермского государственного технического университета.

Лауреат Государственной премии СССР (1984). Награжден медалями «Ветеран труда» (1986), «300 лет Российскому Флоту» (1996), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), им. академика В.П. Макеева (1992), К.Э. Циолковского (1995). «Заслуженный конструктор РФ» (1998). «Заслуженный ветеран труда НПО «Искра».

Талантливый конструктор в области создания твердотопливных ракетных двигателей Вадим Иосифович Гапаненко скончался 12 сентября 2000 года.

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