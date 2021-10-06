Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКК Энергия#ЦНИИмаш06.10.2021 00:30

105 лет со дня рождения Петра Фёдоровича Шульгина

Сегодня, 6 октября 2021 года, 105 лет со дня рождения специалиста в области испытаний ракетно-космической техники, участника Великой Отечественной войны Петра Фёдоровича Шульгина.

Окончил Рыбинский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1941); д.т.н. (1958). В 1942 году призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. В 1946 году находился в служебной командировке в Германии, в составе группы советских специалистов. По возвращении работал в НИИ-88 МВ СССР (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): начальник лаборатории двигательных установок СКБ-3, с 1950 года — заместитель начальника отдела № 3 ОКБ-1 НИИ-88. Занимался проектированием двигательной установки первой отечественной ракеты Р-1, собранной по чертежам немецкой баллистической ракеты V-2 («Фау-2»).

С 1956 году — в ОКБ-1/ЦКБЭМ/РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в Роскосмос): заместитель начальника отдела, начальник отдел двигательных установок (с 1965). Внёс вклад в разработку межконтинентальных ракет Р-7 и рулевых двигателей, затем использовавшихся при первых полётах этих ракет и при запуске первых ИСЗ. Разработанные под его руководством двигатели успешно работали на разгонных блоках (Е, И и Л) выводивших в космос РН со спутниками связи «Молния» и «Электрон», автоматические станции для исследования Луны, Венеры и Марса, первые и последующие пилотируемые космические корабли и долговременные орбитальные станции.

Был одним из основных участников работ по созданию двигательных установок космического корабля Л-1, руководил разработкой пневмогидравлических систем питания агрегатов, шар-баллонов, теплообменников, фильтров и пневмоарматуры для ракеты носителя Н-1.

Лауреат Ленинской премии (1960). Награжден орденами Красной Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1957), медалями. «Ветеран труда». «Ветеран космонавтики».

Выдающийся создатель ракетно-космической техники Пётр Фёдорович Шульгин скончался 24 февраля 1993 года. Урна с его прахом захоронена в г. Королёве Московской обл. на Городском муниципальном кладбище.

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