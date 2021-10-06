Экипировка хоккейного вратаря Василия Кошечкина стала частью экспозиции Государственного музея спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Хоккейный зал Государственного музея спорта Минспорта России обрёл полный комплект экипировки прославленного хоккейного вратаря Василия Кошечкина. Свою форму в главную спортивную сокровищницу страны олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, игрок магнитогорского «Металлурга» передал 9 августа на торжественном открытии 30-го юбилейного турнира Мемориал Ромазана.

«Приятно, что моя форма стала частью хоккейной экспозиции в Государственном музее спорта. Для меня это своеобразное признание моих достижений как спортсмена. Тем более, насколько я знаю, в нынешней коллекции Музея есть много экспонатов, принадлежавших когда-то величайшим отечественным хоккеистам, и быть таким образом причисленным к ним – для меня большая честь», – отметил Василий Кошечкин.

Теперь личные вещи спортсмена являются частью коллекции Музея спорта. Они официально обрели статус музейных предметов и национального достояния. Об этом свидетельствует верительная грамота, врученная Василию Кошечкину директором Музея Еленой Истягиной-Елисеевой.

«Спорт высших достижений – это не только международная слава. Это тяжёлый труд. Побывавшая в жарких спортивных баталиях игровая форма, поцарапанный и потёртый инвентарь лучше любых слов способны рассказать, сколько сил было вложено в достижение победы. Мы признательны Василию Кошечкину за сотрудничество с нашим Музеем и надеемся, что его экипировка подвигнет кого-то из юных посетителей оторвать себя от дивана и заняться физкультурой и спортом», – подчеркнула Елена Истягина-Елисеева.

Пресс-служба Минспорта России

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