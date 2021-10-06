Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#WorldSkills#Михаил Хайлов#Николай Тестоедов06.10.2021 18:50

Чествование лучших профессионалов в ИСС

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») поздравили победителей и призёров отраслевого и всероссийского конкурсов профмастерства.

В железногорском Дворце культуры состоялось торжество, посвящённое успешному выступлению железногорских спутникостроителей на VI корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса». Решетнёвцы в четвёртый раз подряд стали чемпионами ракетно-космической отрасли. На счету команды ИСС 14 медалей различного достоинства и переходящий Кубок.

Церемонию чествования победителей открыл генеральный директор компании ИСС Николай Тестоедов.

«Любая победа — это верхушка айсберга, который базируется на основном производстве, на знаниях и умениях, на постоянном профессиональном росте, дополнительном обучении, коллегах, работающих рядом, а также учителях-наставниках, которые приводят специалистов к победе», — подчеркнул Николай Алексеевич.

С выдающимися достижениями лучших профессионалов космической отрасли также поздравили глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин и член Совета при губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам, депутат Красноярского городского Совета депутатов Александр Дроздов.

Более двадцати сотрудников Решетнёвской фирмы, ставшие победителями и призёрами отраслевых профсоревнований, награждены почётными грамотами и благодарственными письмами предприятия. Кроме того, благодарностями Госкорпорации «Роскосмос» отмечены решетнёвцы, внёсшие свой вклад в успех сборной команды «Роскосмоса» на Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020.

Со словами поздравлений к участникам торжества обратился заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

«Вы в очередной раз доказали своё высокое мастерство. Видно, что ИСС живёт, что ИСС развивается, что вы держите высокую марку, которая всегда следует за вашей фирмой», — отметил он.

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