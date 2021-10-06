Темы детского отдыха, подготовки специалистов лесной отрасли, обсудили сенаторы на «парламентской разминке»

Source: Russia – Council of the Federation

Законодатели также затронули темы экологического восстановления земель, снижения смертности от онкозаболеваний, развития дорог в сельской местности.

В ходе 509-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим вопросам.

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы проинформировала о состоявшемся 5 октября заседании Комитета СФ, на котором обсуждались итоги детской летней оздоровительной кампании 2021 г., результаты программы «детского кешбэка». Речь также шла об обеспечении безопасного пребывания детей в оздоровительных организациях, о соблюдении требований, касающихся санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной и общественной безопасности в организациях детского отдыха и оздоровления.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области сообщил о завершении работ по рекультивации челябинской городской свалки. Сенатор обратил внимание, что старт новой подотрасли по управлению отходами I и II класса опасности, частью которого является рекультивация городских свалок, был дан Советом Федерации. Законодатель предложил осуществлять мониторинг проектов и работ по управлению и ликвидации опасных отходов. Палата дала соответствующее поручение Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай подняла вопросы кадрового обеспечения лесного комплекса, в частности, профессиональной подготовки профильных специалистов, оплаты их труда и социальной защиты.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области сообщил о состоявшемся 23 сентября в Краснодаре выездном заседании Комитета СФ, на котором были рассмотрены предварительные итоги реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области рассказал о проведении Всероссийской акции «ОнкоПатруль». Акция направлена на снижение смертности от онкозаболеваний, формирование здорового образа жизни и онконастороженности у населения. Законодатель напомнил, что «ОнкоПатруль» стартовал в 2019 году, авторами проекта стали сенаторы РФ. За два года деятельности проекта было обследовано более 3000 человек в двенадцати субъектах Российской Федерации. С 29 сентября по 1 октября 2021 года акция успешно прошла в Сахалинской области, которая стала тринадцатым участником проекта. По словам сенатора, проект продолжит эстафету в Нижегородской области.

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан поднял вопрос о развитии дорожной сети в сельской местности. По словам сенатора, эта тема является одной из наиболее острых для жителей российских регионов. Принято решение поручить Комитету СФ по экономической политике, Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, совместно с Министерством транспорта РФ и Министерством сельского хозяйства РФ обобщить мнение субъектов РФ и проработать предложения для внесения изменений в государственную программу РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области сообщил об итогах состоявшегося 30 сентября «круглого стола» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации». Сенатор затронул проблематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, реализации, включая вопросы развития компетенций и подготовки кадров, а также выработку мер государственной поддержки в указанных сферах.

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