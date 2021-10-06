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#Роскосмос#Cansat#Воздушно-инженерная школа06.10.2021 12:33

Старт юбилейного X чемпионата «Воздушно-инженерной школы»

Более 300 школьников и студентов из 9 тематических лиг принимают участие в финале X юбилейного чемпионата Воздушно-инженерной школы Cansat.

На протяжении недели участники будут моделировать, конструировать и проводить предстартовые проверки, а также осуществлять показательные пуски на базе аэродрома «Каменово» Камешковского района Владимирской области под руководством опытных наставников и организаторов. В рамках проведения чемпионата реализуется образовательная программа, состоящая из лекционной части, семинаров и практических занятий по различным тематическим направлениям:

О физике космоса и микромира;

о космических исследованиях на спутниках и других космических аппаратах;

об особенностях конструирования и программирования электроники.

На церемонии открытия чемпионата всех участников и наставников приветствовали организаторы, представители ракетно-космической отрасли, а в завершении прошел старт стратосферного зонда с полезной нагрузкой.

Проект «Воздушно-инженерная школа» реализует непрерывную траекторию инженерно-космического образования с 2011г., основной целью которого является привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоёмким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям. За время существования проекта в нем приняли участие более 6000 человек, представляющих около 1000 команд из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Воздушно-инженерная школа — совместный проект Госкорпорации Роскосмос и МГУ имени М.В. Ломоносова, организаторами которого выступают НИИЯФ МГУ и фонд «Кассиопея» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика».

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