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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills#WorldSkills Hi-Tech06.10.2021 04:37

Сотрудники Протон-ПМ готовятся к участию в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

Сотрудники компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») принимают участие в отраслевых учебно-методических сборах, организованных Госкорпорацией для подготовки к VII Национальному чемпионату WorldSkills Hi-Tech 2021.

По итогам отраслевого первенства, которое состоялось в августе, право представлять Роскосмос завоевали Владислав Ширяев (золото в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»), Анастасия Колобова (серебро, «Токарные работы на станках с ЧПУ») и Анна Мезенцева (золото, «Лабораторный химический анализ»). Все они отправились в Москву, чтобы тренироваться в условиях, максимально приближенных к работе на конкурсной площадке: на том же оборудовании, с использованием похожего инструмента и с соблюдением регламента соревнований.

Такой подход, по мнению организаторов, способствует качественному развитию компетенций участников и экспертов. Подготовка операторов токарных станков организована на базе Академии DMG Mori, операторы фрезерных станков и лаборанты химанализа — в Московском государственном образовательном комплексе.

На сборы, организованные Госкорпорацией, также вызвали начальника конструкторского бюро литейной оснастки Антона Овчинникова, который представит Роскосмос в компетенции «Литейное производство».

«Данная компетенция не была представлена на отраслевом первенстве, — рассказывает он. — На Протон-ПМ создан центр литейных компетенций интегрированной структуры, поэтому Роскосмос обратился к предприятию, чтобы мы представили Госкорпорацию. Тем более, наши сотрудники хорошо показывают себя в других компетенциях WorldSkills. В ходе подготовки, которая проходила в дистанционном формате по видеоконференцсвязи, я знакомился с конкурсными модулями, критериями оценки. Выполнял задания по расчёту литниковых систем, проектированию оснастки. Вместе с главным металлургом Алексеем Шумковым — на чемпионате он выступит как эксперт — мы заявим о себе».

Помимо участия в сборах, с 27 сентября по 3 октября 2021 года сотрудники Центра дуального образования Протон-ПМ Антон Пономарёв и Анастасия Башкирцева (эксперт-компатриот в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ») прошли курс по реверсивному инжинирингу. Обучение организовано Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkillsRussia) и нацелено на внедрение аддитивных технологий в производственный процесс и развитие этой компетенции в регионах.

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