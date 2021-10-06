Совещание по вопросам развития энергетики

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Вчера мы рассмотрели долгосрочные планы, связанные с глобальной политикой в области климата, а сегодня предлагаю подробнее обсудить текущую ситуацию на энергетическом рынке и перспективы его развития.

В нашем совещании участвуют и главы субъектов Федерации. Полагаю, это хорошая возможность вместе проанализировать региональное измерение масштабных процессов, которые происходят на глобальном энергетическом рынке.

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Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается, соответственно, и цены идут вверх.

Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят, уже приводят к серьёзным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов.

Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики «разогрело» спрос на энергию.

Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах. Речь идёт именно об их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнёров.

В-третьих, позднее, летом из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии.

При этом следует учесть, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики.

Ну и, наконец, в-четвёртых, практика наших европейских партнёров. Эта практика ещё раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом.

Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Всё это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу.

А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремиться к двум тысячам долларов за тысячу кубометров – это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года. Я просил бы сегодня коллег подробно доложить, как развивается ситуация.

Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире – и в Азию, и в Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства – все, я хочу это подчеркнуть.

Продолжение следует.

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